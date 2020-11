Torino-Sampdoria, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino lunedí 30 novembre con fischio d'inizio alle ore 18:30. I granata di Marco Giampaolo sono al terz'ultimo posto della classifica con cinque punti, mentre i blucerchiati di Claudio Ranieri occupano la decima posizione con 10 punti conquistati. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Giampaolo

Indisponibili: Baselli, Verdi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Indisponibili: Keita Baldé

La Sampdoria ha segnato in tutte le ultime nove partite di Serie A contro il Torino: tra le squadre attualmente in Serie A ha una striscia aperta più lunga solamente contro la Fiorentina (10 gare in gol).

La Sampdoria ha vinto l’ultima trasferta contro il Torino in Serie A, ma ha ottenuto due successi esterni consecutivi contro i granata solamente una volta nel massimo campionato: tra il 1959 e il 1960.

Cinque punti nelle prime otto giornate per il Torino, che era partito così male solamente nella stagione 2008/09 e che non ha mai ottenuto così pochi punti nelle prime nove giornate di Serie A.

Il Torino non vince in casa da sei partite di Serie A e nel parziale ha ottenuto solamente due punti, grazie ai pareggi contro Verona e Crotone: solo cinque volte ha avuto una striscia peggiore, ma quattro di queste sono state prima del 1960, la più recente nel 2003.

Il Torino ha subito 20 gol in questo campionato: il precedente record negativo dei granata dopo nove giornate è di 19 reti subite nella stagione 1958/59.

Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio del Torino nelle prime otto gare stagionali nella storia della Serie A a girone unico, considerando sempre tre punti a vittoria: 14 punti, come l’Atalanta nel 2004/05; inoltre, nessuna squadra ne ha mai persi di più anche dopo la nona partita.

Dopo una serie di tre successi consecutivi nel mese di ottobre, la Sampdoria ha ottenuto un solo punto nelle tre partite di campionato disputate a novembre.

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 14 trasferte di Serie A (26 reti): nell’era dei tre punti a vittoria i blucerchiati hanno fatto peggio solamente nel 2016 (18) e nel 1997 (16).

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato sette gol in Serie A contro la Sampdoria, solo contro il Sassuolo (nove) ha fatto meglio - quella blucerchiata è l’unica squadra contro cui ha realizzato tre marcature multiple.

Fabio Quagliarella ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Torino, nel 2000, e con i granata ha disputato 55 partite segnando 18 gol - l’attaccante della Sampdoria ha realizzato da avversario cinque gol contro i piemontesi, incluso uno nella sfida più recente, ma non è mai andato a segno per due gare di fila.

