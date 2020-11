UDINESE

Juan MUSSO 5,5 - Sul gol di Ibrahimovic non è particolarmente reattivo. Quella dello svedese è una magia, ma la sua opposizione è troppo debole e incerta.

Jens STRYGER LARSEN 5 - Non è nelle migliori condizioni fisiche e si vede. Non spinge mai e non riesce a contenere Ibrahimovic nell'azione dello 0-1.

dall'82' Kevin BONIFAZI s.v. - Entra nei minuti finali, non giudicabile.

Rodrigo BECAO 5 - Anticipato da Kessie nell'azione dello 0-1, rimedia un cartellino giallo che condiziona la sua partita.

Sebastian DE MAIO 5 - Il gol del 2-1 nasce da un suo svarione. Errore imperdonabile che decide la partita e condanna l'Udinese alla sconfitta.

SAMIR 6,5 - Il più attento nella retroguardia difensiva. Si rende protagonista di numerosi recuperi e anticipi. L'ultimo ad arrendersi.

Rodrigo DE PAUL 6,5 - I palloni passano sempre dai suoi piedi. Perfetta l'esecuzione del rigore che rimette il risultato in parità a inizio secondo tempo.

Tolgay ARSLAN 5 - Presenza invisibile la sua. Rimedia anche un'ammonizione ingenua e Gotti giustamente lo sostituisce presto.

dal 63' Jean-Victor MAKENGO 5,5 - Dovrebbe fare da filtro in mezzo al campo ma nell'ultima mezz'ora il Milan spinge tanto e lui barcolla vistosamente.

Roberto PEREYRA 6 - Grande sostanza in mezzo al campo: corre fino a quando ne ha rendendosi utile soprattutto in fase di contenimento e interdizione.

dall'82' Fernando FORESTIERI s.v. - Entra in campo nel finale senza lasciare traccia.

Ignacio PUSSETTO 7 - Il migliore dei suoi. Mette in difficoltà Hernandez con diverse buone iniziative e si procura il rigore dell'1-1 bruciando Romagnoli sullo scatto.

Stefano OKAKA 5,5 - Partita di sacrificio, si limita a fare sponde e a tenere corta la squadra. Invoca un rigore in chiusura di primo tempo, ma l'intervento di Ibrahimovic è regolare.

dal 71' Kevin LASAGNA 5,5 - Il suo compito sarebbe quello di mettere in crisi la difesa del Milan con le ripartenze in velocità. Non si vede mai.

Gerard DEULOFEU 5 - Nel primo tempo spreca un contropiede con un tiraccio di sinistro. Si spegne presto e non fa certo una bella figura contro la sua ex squadra. Ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione.

dal 71' Thomas OUWEJAN 5,5 - Vale lo stesso discorso fatto per Lasagna: nelle ripartenze si vede troppo poco.

All.: Luca GOTTI 5,5 - La sua Udinese esce dal campo a testa alta dopo una buona partita, al di là del risultato finale. Lascia perplessi la decisione di sostituire Okaka: forse un centravanti con la sua fisicità avrebbe fatto comodo nel finale per tenere su qualche pallone e spezzare l'assalto del Milan.

Rodrigo De Paul e Hakan Calhanoglu - Udinese-Milan Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

MILAN

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Intuisce ma non riesce a respingere il rigore di De Paul, Per il resto è praticamente inoperoso fatta eccezione per una parata bassa su Pussetto nel primo tempo.

Davide CALABRIA 6,5 - Contiene Deulofeu senza faticare troppo. Nel finale Pioli lo sostituisce perché ha bisogno di maggiore spinta con Dalot.

dal 71' Diogo DALOT 6 - Pioli gli chiede di restare molto alto e lui esegue il compito con buona abnegazione. Bravo nella gestione di un paio di palloni non semplici.

Simon KJAER 6,5 - Altra prova di spessore del centrale danese che non sbaglia un intervento e gioca sempre a testa alta quando esce palla al piede.

Alessio ROMAGNOLI 5 - Molto ingenuo nell'episodio del rigore. È vero che tocca anche il pallone, ma un intervento del genere è di per sé rischioso. E infatti Pussetto ne approfitta. Lontano dalla migliore condizione.

Theo HERNANDEZ 6 - Primo tempo di enorme sofferenza e con qualche errore di troppo. Esplosivo nella ripresa quando contribuisce a dare la scossa alla squadra dopo il pari di De Paul.

Frank KESSIE 6,5 - Il gol che sblocca la partita è un concentrato di potenza, intelligenza e precisione. A centrocampo detta legge, anche se non arriva al 7 pieno a causa di una brutta palla persa nel primo tempo.

Ismael BENNACER 6 - Dal suo piede nasce l'azione che porta al gol di Kessie. Perde qualche pallone di troppo rispetto al solito e a inizio ripresa Pioli lo fa rifiatare. Un po' in debito di ossigeno.

dal 57' Sandro TONALI 6,5 - Entra in partita con un bel piglio e dà una mano a tenere sempre alto il ritmo della manovra per l'assalto finale del Milan. Forse la sua migliore prova da quando indossa la maglia del Milan.

Alexis SAELEMAEKERS 5,5 - Meno lucido rispetto al solito. Sfiora il gol in apertura con una zampata di destro, poi si spegne.

dal 57' Brahim DIAZ 6,5 - Gioca sempre in verticale e cerca sempre di creare la superiorità numerica negli ultimi venti metri. A partita in corso può diventare un'arma letale.

Hakan CALHANOGLU 6 - Primo tempo così così, poi cresce alla distanza e prende per mano la squadra nel momento più delicato del match. Manca il suo apporto in fase conclusiva.

dall'89' Rade KRUNIC s.v. - Entra nei minuti finali, ingiudicabile.

Rafael LEAO 5,5 - Parte bene, ma a conti fatti non si vede quasi mai. Un passo indietro rispetto alle prestazioni offerte contro Roma e Sparta Praga.

dal 71' Ante REBIC 6 - Rientro importante per il Milan quello del croato, che si rende utile nel finale con un paio di accelerazioni sulla sinistra.

Zlatan IBRAHIMOVIC 8 - L'assist per il gol di Kessie e la rovesciata che consegna altri tre pesantissimi punti al Milan. Sempre più decisivo e sempre più leader. I gol in campionato diventano 7 in 4 presenze. I rossoneri l'hanno comprato anche - se non soprattutto - per vincere questo tipo di partite. E lui risponde presente.

All.: Stefano PIOLI 7,5 - Questo Milan diverte e si diverte. Tutti i giocatori sanno alla perfezione quello che devono fare e lo fanno con grande umiltà e applicazione. Impressionante la continuità di rendimento e vetta della classifica meritata.

