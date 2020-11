Il Milan non si ferma: la squadra di Pioli batte 2-1 l'Udinese nel lunch match e prosegue la sua corsa in vetta alla classifica conquistando il quinto successo in 6 giornate di campionato. A decidere la sfida della Dacia Arena è il solito Zlatan Ibrahimovic, a segno con una prodezza all'83' dopo i gol di Kessie e De Paul (su rigore). Lo svedese, che sale a quota 7 gol stagionali in Serie A, entra nella storia del Milan: oltre a lui solo Shevchenko era riuscito a segnare almeno un gol per 6 giornate di fila nell'era dei tre punti. Partita ostica per i rossoneri, che si sono trovati davanti un'Udinese ben organizzata e per nulla intimorita. Ma l'Udinese non ha Ibrahimovic e questo non è un dettaglio di poco conto.