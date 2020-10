Dopo una sconfitta a tavolino e un pareggio - seppur prestigioso, contro la Juventus - per la Roma di mister Fonseca la vittoria era troppo importante questa sera, sul campo dell'Udinese fanalino di coda: vittoria, quella giallorossa, effettivamente maturata grazie all'eurogol di Pedrito, che ha scelto un destro nel "sette" per presentarsi ufficialmente al pubblico italiano. Ma se il migliore in campo è stato Mirante qualche campanello d'allarme è lecito venga acceso....