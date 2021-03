31 presenze stagionali, cinque reti e un trofeo già in bacheca: la Supercoppa Italiana . L'avventura di Weston McKennie con la maglia della Juventus è iniziata benissimo, e sono proprio i numeri raccontarlo. Con queste cifre, Wes (soprannome, ndr) ha convinto i dirigenti bianconeri a pagare i 18,5 milioni del diritto di acquisizione. Da oggi, 3 marzo 2021, l'americano classe 1998 è a tutti gli effetti un giocatore juventino.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025.