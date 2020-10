Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Benassi, Ceccherini, Cetin, Danzi, Di Carmine, Faraoni, Favilli, Gunter, Lovato, Ruegg, Veloso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Barba

Statistiche Opta

Nei due precedenti in Serie A tra Verona e Benevento nella stagione 2017/18 a vincere è stata in entrambe le occasioni la squadra di casa: i veneti all’andata (1-0), i campani al ritorno (3-0).

Dall’arrivo di Ivan Juric, il Verona ha vinto tre delle quattro partite di Serie A contro squadre neopromosse, perdendo tuttavia la più recente contro il Brescia lo scorso luglio: tanti successi quanti quelli collezionati dai gialloblù nelle precedenti 15 contro avversarie provenienti dalla Serie B con Pecchia, Delneri e Mandorlini in panchina messi assieme (5N, 7P).

Il Verona ha pareggiato gli ultimi due match di Serie A e non infila tre segni ‘X’ nella competizione da gennaio 2016; più in generale, solo il Celta Vigo (14) ha chiuso in parità più partite della squadra gialloblù (11) nei Top-5 campionati europei nell’anno solare 2020.

Il Verona non incassa gol da quattro partite interne in campionato; soltanto due volte nella loro storia i gialloblù hanno tenuto la porta inviolata in casa per più match di fila in Serie A: nel maggio 1989 (sei) e nel novembre 1971 (cinque).

Il Benevento ha trovato il gol in tutti i cinque match di questo campionato; la squadra campana non è mai andata a bersaglio per sei gare consecutive in Serie A.

Tra le squadre che hanno segnato più di cinque gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, nessuna vanta una percentuale più alta di reti realizzate da fuori area rispetto al Benevento: il 33% (tre sui nove totali).

Il Verona è l’unica squadra di questo campionato a non avere ancora realizzato alcun gol nei primi 45 minuti di gioco; nella scorsa Serie A, i gialloblù ne segnarono due dopo le prime cinque giornate, nello stesso intervallo temporale, con due reti di Veloso, alla prima e alla quarta giornata.

Andrea Favilli del Verona è uno dei due giocatori (insieme a Lammers) ad aver segnato più di un gol da subentrato in questo campionato (entrambi due reti).

Dei 38 gol segnati in carriera in Serie A, Nikola Kalinic del Verona ne ha realizzati ben otto contro squadre neopromosse inclusa la sua ultima tripletta nella competizione, contro il Cagliari nell’ottobre 2016.

Gianluca Lapadula ha preso parte a otto gol nelle ultime nove presenze in Serie A (sei reti e due assist); in più, l'attaccante del Benevento ha realizzato nove gol in campionato nel 2020, tanti quanti quelli messi a segno negli anni solari 2019 e 2018 messi assieme nella competizione.

