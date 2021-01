Il Verona batte 2-1 il Crotone al Bentegodi al termine di una partita dai due volti. Il risultato si sblocca al 16' quando Kalinic, servito da Barak, fulmina Cordaz con un gran destro timbrando il suo primo gol con la maglia dell'Hellas. Il Crotone va in tilt e gli scaligeri raddoppiano al 25' con una prodezza di Dimarco che, servito da Zaccagni, pesca l'angolino basso con uno perfetto esterno sinistro. Nella ripresa il Crotone si sveglia e accorcia le distanze al 55' con un bel sinistro al volo di Messias su assist di Pedro Pereira. L'Hellas è in debito di ossigeno ma riesce a resistere e a portare a casa 3 punti pesanti che fanno sognare Juric: la zona Europa non è così lontana. Terzo ko di fila per i calabresi di Stroppa, ultimi e ancora a secco di punti nel 2021.

Il tabellino

VERONA-CROTONE 2-1

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani (63' Gunter), Lovato, Ceccherini (46' Dawidowicz); Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Zaccagni (75' Colley), Barak; Kalinic (63' Di Carmine). All.: Juric.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Djidji, Luperto; Molina (46' Pedro Pereira), Eduardo Henrique (46' Simy), Vulic, Zanellato, Reca; Messias, Riviere (78' Dragus). All.: Stroppa.

ARBITRO: Luca Massimi della sezione di Termoli.

GOL: 16' Kalinic (V), 25' Dimarco (V), 55' Messias (C).

ASSIST: Barak (V, 1-0), Zaccagni (V, 2-0) Pedro Pereira (C, 2-1).

AMMONITI: Ceccherini, Lovato, Magnani (V), Djidji, Reca, Pedro Pereira (C).

NOTE - Recupero 1'+3'.

Mattia Zaccagni e Salvatore Molina - Verona-Crotone Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

16' GOOOOOOL DEL VERONA! KALINIC! 1-0! Barak sfonda centralmente palla al piede e allarga a destra per Kalinic che lascia partire un destro potentissimo che non dà scampo a Cordaz. Assist di Barak. Hellas in vantaggio.

25' GOOOOOLLLLL DEL VERONA! DIMARCO! 2-0! Dimarco chiede e ottiene il triangolo con Zaccagni e, appena dentro l'area di rigore, beffa Cordaz con un fantastico esterno sinistro spedendo il pallone nell'angolino basso. Azione meravigliosa dell'Hellas. Assist di Zaccagni.

37' VERONA A UN PASSO DAL 3-0! Zaccagni di tacco per Ilic che serve Dimarco: cross perfetto sul secondo palo per l'incornata di Barak respinta miracolosamente da Cordaz. Poi Kalinic non riesce a insaccare. La squadra di Juric sta dando spettacolo.

55' GOOOOLLLL DEL CROTONE! JUNIOR MESSIAS! 2-1! Reca conquista il fondo dalla sinistra e crossa, la palla arriva sul secondo palo dove Pedro Pereira alza un pallne perfetto per Junior Messias che insacca con un gran sinistro al volo sotto la traversa. Assist di Pedro Pereira.

63' COSA SBAGLIA BARAK! Altra combinazione Zaccagni-Dimarco, l'esterno mette un pallone basso a centro area dove Barak è tutto solo ma spara incredibilmente alto col sinistro. Che occasione per l'Hellas!

92' TRAVERSA DI COLLEY! Destro terrificante dopo una combinazione con Di Carmine: Cordaz battuto ma il pallone si stampa sul legno superiore. Che giocata!

Il momento social

Il migliore

Federico DIMARCO - Segna un altro gol capolavoro con un esterno sinistro delizioso e sulla sinistra fa letteralmente quello che vuole. Mezzo voto in meno per il liscio in occasione della rete di Messias.

Il peggiore

Koffi DJIDJI - Sbaglia tutto quello che si può sbagliare, soprattutto i tempi di uscita di fronte alle sfuriate di Zaccagni e Dimarco. Anello debole della difesa.

Le pagelle

