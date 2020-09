Due traverse per il Verona con Tamèze e Dimarco, una per la Roma con Spinazzola, ma al Bentegodi il gol non arriva. Finisce 0-0 l'anticipo serale del sabato della prima giornata di Serie A 2020-2021, con Edin Dzeko che, destinato alla Juventus, resta in panchina insieme a Kumbulla, il cui cambio di maglia (da giallobù a giallorossa) è avvenuto solo pochi giorni fa. Tanta stanchezza in campo tra caldo e preparazione atletica inevitabilmente approssimativa.

Serie A Le pagelle di Verona-Roma 0-0: Spinazzola imprendibile, Tupta flop 32 MINUTI FA

Il tabellino

HELLAS VERONA-ROMA 0-0

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Empereur (19' Lovato), Günter (67' Rüegg); Faraoni, Veloso, Tamèze (67' Barak), Dimarco; Danzi, Tupta (46' Zaccagni); Di Carmine (78' Ilic). All.: Paro (Juric squalificato).

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp (73' Santon), Diawara (89' Villar), Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini (79' Kluivert); Mkhitaryan. All.: Fonseca.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Danzi, Di Carmine.

Verona-Roma, Serie A 2020-2021: Samuel Di Carmine (Getty Images) Credit Foto Getty Images

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

12' - SALVATAGGIO DI DIMARCO A PORTA SGUARNITA! Roma vicina al gol sulla traiettoria dalla bandierina di Pellegrini, su cui si è inserita la conclusione "fintata" da Karsdorp sul primo palo.

25' - MKHITARYAN! Deviazione fuori, da pochi passi, dopo l'ennesima incursione sulla sinistra di Spinazzola.

29' - OCCASIONISSIMA PER IL VERONA CON TUPTA! Cross di Dimarco dalla sinistra, e palla allontanata da Cristante sul piattone dello slovacco che, tutto solo e all'altezza dal dischetto, calcia debolmente tra le braccia di Mirante!

34' - PEDRO DA DUE PASSI! Dopo una nuova incursione di Spinazzola sulla sinistra, palla al centro e conclusione dalle retrovie per l'ex Chelsea, che anticipa il compagno Mkhitaryan sfiorando il palo!

45'+1 - TRAVERSA DI TAMEZE, CHE CHANCE PER IL VANTAGGIO! Uno-due con Faraoni quasi involontario dell'ex Atalanta, che poi calcia a tu per tu con Mirante, abilissimo a deviare la traiettoria sul legno più alto!

Ibanez e Tameze - Verona-Roma - Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

45'+2 - VERETOUT! Mancino rasoterra dal limite: palla incrociata e pallone di poco a lato.

66' - DI CARMINE STACCA DA DUE PASSI! Colpo di testa alto sopra la traversa su splendido cross di Tamèze dalla destra! Verona a un passo dal vantaggio.

74' - PELLEGRINI! Apre il piatto destro dal limite, dopo lo scambio con Veretout: grandissimo intervento di Silvestri, che si allunga e manda in calcio d'angolo!

Pellegrini e Cetin - Verona-Roma - Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

82' - INCREDIBILE DOPPIO LEGNO DEL VERONA CON DIMARCO! Dimarco vede Mirante fuori dai pali e, dalla distanza, lo scavalca con un tiro precisissimo: palla che carambola prima sulla traversa e poi sul palo!

83' - PEDRO DALLA SPONDA OPPOSTA! A tu per tu con Mirante, però, l'ex Chelsea viene fermato in estirada dall'ottimo Lovato!

86' - TRAVERSA ANCHE PER LA ROMA CON SPINAZZOLA! Bolide col destro dalla lunga distanza: Silvestri battuto, ma la palla non entra!

MVP

Spinazzola. Imprendibile lungo la fascia sinistra, da cui confeziona tantissime palle gol tra un dribbling ubriacante e l'altro. Chissà se ci fosse stato un vero numero 9 al centro dell'attacco, come sarebbe finita? Uno come Edin Dzeko, per intendersi...

Fantacalcio

Promosso: Lovato. Classe 2000, cresciuto nel Verona, arriva da prestito al Padova in Serie C senza patire minimamente il doppio salto di categioria. Entrato "a freddo" per l'infortunio di Empereur al 19', si posiziona al centro della difesa e tallona con successo un certo Pedro. E' già nato un nuovo Kumbulla?

Bocciato: Tupta. Al rientro dal prestito al Wisla Cracovia e con un po' di defezioni in rosa, Juric gli concede un'occasione d'oro da titolare. E lo slovacco la spreca completamente: pooco, pochissimo pressing e una grossa chance sciupata al 29'.

Il momento social

Come cambia la Roma con l'acquisto di Marash Kumbulla

Serie A Le pagelle di Verona-Roma 0-0: Spinazzola imprendibile, Tupta flop 32 MINUTI FA