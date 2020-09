E' l'Hellas Verona ad aggiudicarsi il derby del nordest contro l'Udinese grazie a una zampata di Andrea Favilli, entrato a posto del'infortunato Di Carmine al 40'. I friulani scheggiano due traverse con Rodrigo Becão e De Maio, ma sottoporta è mancata la necessaria concretezza. Scaligeri a 6 punti su due partite anche grazie alla vittoria a tavolino assegnata in settimana contro la Roma dopo il caso Diawara.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tamèze (90' Dawidowicz), Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni (77' Colley); Di Carmine (40' Favilli). All.: Juric.

Udinese (3-5-2): Musso; e, De Maio, Samir; ter Avest, De Paul (79' Nestorovski), Arslan (62' Forestieri), Coulibaly, Zeegelaar (62' Ouwejan); Lasagna, Okaka. All.: Gotti.

7' - BARAK DENTRO PER ZACCAGNI! Il numero 20 scaligero, a tu per tu con Musso in uscita, affretta la conclusione e manda a lato.