Match chiuso e complicato quello della Dacia Arena di Udine, con i padroni di casa che riescono a sbloccarla soltanto all'84', con un'autorete di Silvestri, fino a lì insuperabile, dopo una prima frazione in cui svariati interventi del portiere avevano negato ai ragazzi di Gotti il gol del vantaggio. A chiuderla, al 90', un gol delizioso di Deulofeu, migliore in campo. Ottima la prova di Llorente, che regala ai suoi tre punti pesanti, mentre delude l'ex-Lasagna, mai in partita.

TABELLINO:

Serie A Udinese-Verona: probabili formazioni e statistiche 04/02/2021 A 17:44

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra (dal 46' Nestorovski), Walace, Arslan (dal 75' Makengo), Zeegelaar (dal 68' Molina); Llorente (dal 75' Okaka), Deulofeu. All. Gotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (dal 46' Lovato), Gunter (dal 46' Magnani); , Dimarco; Faraoni, Tameze (dall'88' Colley), Barak, Lazovic, Lasagna (dal 46' Ilic), Zaccagni (dal 73' Bessa); Kalinic. All. Juric

ARBITRO: Santoro di Messina

GOL: Silvestri (Autogol, V), Deulofeu (U)

ASSIST - Molina (U)

NOTE - AMMONITI - Tameze (V), Dawidowicz (V), Llorente (U), Arslan (U), Zaccagni (V)

Fernando Llorente - Udinese-Verona Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

23' MIRACOLO DI SILVESTRI! Punizione dalla sinistra di Deulofeu, Samir si inserisce e colpisce forte verso l'incrocio dei pali, ma il portiere avversario si supera e gli nega il gol.

39' SILVESTRI, ENNESIMO MIRACOLO! Punizione da posizione defilatissima di Deulofeu che va in porta col destro e costringe Silvestri a volare sotto l'incrocio dei pali.

41' SILVESTRI, ANCORA SUPER! Cross dalla destra di Deulofeu per Larsen che si inserisce e colpisce a botta sicura, trovando ancora una volta il portiere avversario.

43' SILVESTRI, MOSTRUOSO! Rasoterra all'indietro di Deulofeu per Walace che calcia di prima in porta. Il portiere avversario vola e con un riflesso pazzesco devia ancora in corner. Assedio Udinese.

84' RETEEE, AUTOGOL DI SILVESTRI! UDINESE AVANTI! Spunto di Deulofeu sulla destra che arriva in fondo e mette in mezzo un pallone teso sul quale il portiere è sfortunato a deviare in maniera beffarda in rete.

L'esultanza dei giocatori dell'Udinese - Udinese-Verona Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

90' GOOOLLLL, DEULOFEU, 2-0! Azione personale dello spagnolo che arriva al limite dell'area e calcia all'angolino con il destro a giro. Tiro imparabile e partita chiusa.

IL MIGLIORE

Gerard DEULOFEU: Nel primo tempo fa impazzire la difesa del Verona con le sue accelerazioni e poi nel finale è bravissimo a propiziare l'autorete di Silvestri e a chiudere la gara con un destro all'angolino dei suoi.

IL PEGGIORE

Kevin LASAGNA: Il grande ex di giornata stecca clamorosamente, non riuscendo a rendersi mai pericoloso ed uscendo al 45'. Assolutamente rimandato.

IL MOMENTO SOCIAL:

Gasperini: "Testa alla Coppa Italia? Sarebbe grave"

Calciomercato 2020-2021 Il Torino accoglie Mandragora: è ufficiale 01/02/2021 A 19:14