Gli allenatori che considero più intriganti? Il primo, da anni, è Gasperini. Ha una mentalità che colpisce, vuole sempre avere la palla e poi attacca, insegue la vittoria. In un calcio in cui tanti passano la palla all'indietro, manco fossimo nel rugby, l'Atalanta fa altre cose e anche assai belle. E poi c'è Italiano. Non si accontenta, devo dire che un po' mi somiglia. Vuole salvarsi attraverso il gioco: lo propone e non lo subisce. E non ha paura". In una lunga intervista al Corriere dello Sport ". In una lunga intervista al Corriere dello Sport Zdenek Zeman analizza il momento del calcio italiano, alla luce degli ultimi risultati in Europa, ed elogia i tecnici di Atalanta e Spezia, a suo dire vere e proprie mosche bianche all'interno di un movimento in grande difficoltà.

"Siamo indietro fisicamente, tecnicamente e anche tatticamente. E nessuno nega che, per natura nostra, non siamo mai stati grandi lavoratori. Però sta succedendo anche altro e di questo bisogna tenere conto. Avendo qualcosa già da recuperare, il virus e ciò che ha scatenato hanno dilatato il gap. Il problema è ampio, di un'ampiezza che lascia anche disorientato, ma siano concesse le attenuanti generiche".

Le italiane in Europa

"La qualificazione della Roma ai quarti come unica squadra italiana è l'ennesimo campanello d'allarme. Vuol dire che qualche errore - ovviamente - si è commesso, se in precedenza sono uscite tutte".

Sul calcio nell'era Covid

"Non entusiasma e la colpa non è di nessuno. Senza pubblico non è la stessa cosa e vengono meno le motivazioni per tutti, anche per quelli che stanno in campo. Io sto sul divano, visto che mi hanno chiuso i campi da golf, e avverto la differenza. Me lo faccio piacere, insomma. E comprendo chi deve giocare in queste bolle vuote".

