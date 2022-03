"Dovevamo chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio, nel secondo eravamo stanchi, venivamo da partite intense e non ho potuto fare cambi. Però per arrivare agli obiettivi questa squadra ha bisogno di fare vittorie di sofferenza". Ai microfoni di DAZN il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta così il successo di misura sullo Spezia all'Allianz Stadium. "L'importante era arrivare a 53 punti per prepararci alle prossime partite per chiudere questo ciclo nel migliore dei modi", aggiunge l'allenatore livornese.

Sulle vittorie di misura

"Non ho mai visto una squadra vincere facilmente tutte le partite. I campionati si vincono così, ma forse l'ambiente si era disabituato a vincerle così ma anche nei miei 5 anni ne avevamo passate… Nel calcio si dimentica in fretta, ma ne abbiamo vinte di gare così. L'importante è non mollare un centimetro".

"La Juve è stanca"

"Rugani rientrava ma giocando a sinistra faceva fatica. Loro nella ripresa si erano alzati e noi eravamo stanchi, ma direi che abbiamo tenuto bene il campo. Ha fatto una buona parata Szczesny, poi anche noi abbiamo avuto situazioni favorevoli. Ma è normale, eravamo stanchi".

Sulla prova di Vlahovic e Morata

"Locatelli è bravo a smarcarsi dietro le spalle dei centrocampisti. I due davanti devono trovare più feeling, in certe situazioni vanno entrambi lunghi, a volte non sono vicini. Si cercano fin troppo ma hanno fatto bene. Dusan meglio nella ripresa perché si è mosso di più, gli ho detto di divertirsi di più".

Su Dybala e il rinnovo

"Per Paulo sono dispiaciuto. L'altro ieri si è fermato, non è niente di grave e spero di averlo con la Sampdoria, che è molto difficile, o almeno col Villarreal. Il rinnovo è una questione della società, le sue qualità tecniche non si discutono".

