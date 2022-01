"È sempre Roma-Juventus, una gara difficile perché la Roma ha ottime individualità. Poi Mourinho nei momenti di difficoltà, come adesso dopo la sconfitta di Milano, si esalta: è un altro scontro diretto e bisogna prepararsi al meglio". Massimiliano Allegri inquadra così la trasferta di domenica sera all'Olimpico contro la Roma, un'altra sfida molto importante per la Juventus che è reduce dal deludente 1-1 casalingo di giovedì sera contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni più interessanti in conferenza stampa.

Sulla squalifica

"Ci stava, sono cose che capitano e non c'è bisogno di dire altro".

"In lotta per lo scudetto tra uno o 2 anni"

"Io sono venuto qui sapendo che era un anno dove bisognava cominciare a cambiare la squadra per rientrare fra un anno o due a tornare a lottare per lo scudetto. Potevamo fare meglio ma è una questione di crescita di esperienza della squadra, giocatori che hanno meno esperienza nel vincere e nel giocare tante partite una dietro l'altro è normale che le paghino. Dobbiamo migliorare nella fase realizzativa e nella gestione della palla, nell'attacco alla porta però siamo migliorati in tante cose dall'inizio. Ci vuole pazienza, lo sapevo e non sono spaventato da questo. Tutti vorremmo vincere e lottare per lo scudetto, ma ci sono momenti in cui devi saper costruire".

Sulla Roma e su Mourinho

"La Roma è dietro di noi di tre punti, il campionato italiano non è facile e Mourinho sta facendo un buon lavoro. Nel calcio non cambi tutto in tre mesi".

Sulla formazione

"Valuterò, ci saranno sicuramente dei cambi. Veniamo da una settimana di duro lavoro. Avevamo un po' di fatica nelle gambe. Contro il Napoli ci aspettavamo sicuramente di più, siamo stati poco brillanti anche per il tanto lavoro fatto durante la sosta. A Roma il centrocampo dipende dalle condizioni di Chiesa, Bernardeschi e Dybala: in base a chi giocherà davanti deciderò il centrocampo. Sarà invece fuori Alex Sandro, torneranno Pellegrini, Chiellini e Kaio Jorge ma ovviamente non saranno in condizioni ottimali. Cuadrado gioca anche se diffidato perché Pellegrini non ha i 90 minuti nelle gambe essendo rientrato da poco".

Sugli obiettivi stagionali

"Questa squadra non ha problemi irrisolvibili, stiamo lavorando per migliorare la qualità del gioco e la fase realizzativa. Su questo dobbiamo lavorare per arrivare in fondo, per entrare nelle prime quattro che è l'obiettivo della stagione. Più si gioca, più c'è esperienza soprattutto per capire che per vincere bisogna avere determinate qualità e non basta solo la tecnica. Sono sereno. Ho sempre detto che a parte l'Inter, più il Milan che sta facendo molto bene, le altre squadre si giocano tutto per gli altri tre posti. Vediamo dopo tutti questi scontri diretti dove saremo".

