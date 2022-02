Atalanta-Juventus, match valido per la 25a giornata di campionato, é terminato 1-1 al Gewiss Stadium di Bergamo. Decisive le reti di Malinovskyi e Danilo. Gran bella partita quella tra nerazzurri e bianconeri, equilibrata, ben giocata, ad alti ritmi. Un pareggio giusto tra due squadre che si giocheranno la qualificazione alla Champions League fino all'ultimo. É mancato qualcosa nella rifinitura alla Juventus, mentre la Dea é stata bravissima a rimanere in partita all'inizio e a colpire con Malinovskyi nella ripresa. Al 92' il gol di Danilo, su corner di Dybala, sancisce un 1-1 che mantiene la classifica invariata. La Juve ha due punti di vantaggio, ma una partita in piú rispetto ai bergamaschi. Ci sará da divertirsi.

Danilo esulta per il gol in Atalanta-Juventus - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

Il tabellino di Atalanta-Juventus 1-1 (primo tempo 0-0)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta (Dal 60' Maehle); Koopmeiners; Muriel (Dal 60' Malinosvkyi), Boga (Dal 91' Pasalic). All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci (Dal 79' Cuadrado), de Ligt, De Sciglio; McKennie (Dal 81' Kean), Locatelli, Rabiot (Dal 86' Arthur); Dybala, Vlahovic, Morata (Dal 86' Aké). All. Allegri

Arbitro: Mariani di Aprila

Gol: 75' Malinovskyi (A), 92' Danilo (J)

Assist: Dybala

Ammoniti: Djmsiti, Hateboer, Danilo, Vlahovic, De Ligt

Malinovskyi esulta per il gol in Atalanta-Juventus - Serie A 2021/2022 - Imago pub not in UK Credit Foto Imago

La cronaca in 10 momenti chiave

4' - VOLA SPORTIELLO SU VLAHOVIC. Azione il mancino a giro dal limite il serbo, attento ad alzare in angolo il portiere dei bergamaschi.

14' - Occasionissima JUVENTUS. Altro grande lancio di McKennie, DYBALA evita De Roon e rientra col suo mancino. Fuori di un soffio.

25' - DE ROON in mischia. Sugli sviluppi di corner, stacco di testa e colpo in spaccata dell'olandese, che mette alto. Occasione qui.

44' - Monumentale DE LIGT. Monumentale. Boga lanciato in contropiede, due contro uno, mura il tiro dell'ivoriano l'olandese.

47' - Gran parata di SZCZESNY! Lavora la Dea e apparecchia per il destro a giro di DE ROON dal limite. Vola e respinge il polacco!

56' - MIRACOLO DI SPORTIELLO! Altra paratona! Gira immediatamente da corner VLAHOVIC, vola d'istinto il portiere della Dea.

75' - MALINOVSKYI! GOL! 1-0 Atalanta. Punizione fantastica dai 25 metri. Sul palo di Szczesny. Che tiro.

84' - TRAVERSA DI HATEBOER a porta vuota. Sbaglia il colpo del ko l'Atalanta. Palla sul secondo palo di Malinovskyi, al volo Hateboer tutto solo, traversa.

90+2' - GOL! DANILO, PAREGGIA LA JUVE. ATALANTA-JUVENTUS 1-1! Di testa, perfetto, su corner di DYBALA. Che importanza questo gol!

MVP del match

Ruslan MALINOVSKY - Ci mette un po' a carburare, ma all'improvviso si accende e non ce n'è più per nessuno: strappo a centrocampo, fallo e ammonizione di de Ligt, punizione guadagnata e trasformata con un missile terra-aria. Devastante.

Fantacalcio

Promosso - Wojciech SZCZESNY - Uscita no sense su Koopmeiners: rischia tantissimo, ma alla fine l'arbitro (dopo consulto Var) sceglie di non intervenire. Non vede partire il tiro-gol di Malinovski e per questo arriva in ritardo sul pallone.

Bocciato - DANILO - Gol di importanza piramidale al fotofinish: incornata che vale un punto dopo tanta sofferenza in marcatura su Boga.

