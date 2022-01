Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: Freuler

Indisponibili: Gosens, Maehle, Zapata

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Belotti, Berisha, Edera, Verdi

Atalanta-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Atalanta ha perso solo due delle 11 gare di campionato contro il Torino sotto la gestione di Gian Piero Gasperini (dal 2016/17 in avanti): nel parziale i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi e quattro pareggi.

Dopo essere rimasta a secco di reti per due gare di fila nel 2018/19, l’Atalanta ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Torino: 18 centri nel parziale, una media di 3.6 a incontro.

Il Torino è imbattuto da tre trasferte consecutive contro l’Atalanta in Serie A (1V, 2N) e nelle due più recenti ha realizzato esattamente tre reti.

L’Atalanta conta appena tre successi in casa in questo campionato, a fronte di tre pareggi e tre sconfitte: sono 12 i punti ottenuti in incontri domestici nel torneo in corso, almeno quattro in meno rispetto ad ogni altra squadra attualmente nelle prime otto posizioni in classifica.

Solo Cagliari (tre) e Salernitana (quattro) hanno ottenuto meno punti in trasferta del Torino (cinque) in questo campionato; inoltre quella granata è la squadra che ha messo a segno meno reti fuori casa nel torneo in corso (quattro).

L’Atalanta ha vinto la prima gara dell’anno solare in tutte le precedenti cinque stagioni di Serie A – in quattro di queste partite ha segnato almeno quattro gol.

Il Torino è la squadra che ha subito meno reti nel corso dei primi tempi in questo campionato (sei), mentre l’Atalanta è la formazione che ha segnato in percentuale più reti nel corso dei primi 45 minuti di gioco nel torneo in corso (il 55%, 21 su 38).

Atalanta (372) e Torino (308) sono le due squadre che grazie al loro pressing hanno prodotto più interruzioni alte delle sequenze degli avversari in questa Serie A.

Luis Muriel è stato coinvolto in sette gol nelle sue cinque gare di Serie A contro il Torino con la maglia dell’Atalanta: cinque reti e due assist – solo contro l’Udinese (otto) ha fatto meglio da quando milita tra i bergamaschi.

Il giocatore del Torino Wilfried Stephane Singo è il difensore che ha tentato più dribbling in questo campionato: 57, 46 dei quali nella metà campo avversaria.

