BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Theate, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihjalovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kingsley, Schouten

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Ghiglione, Hernani, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Pandev. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caicedo, Ekuban, Sturaro

La sfida Bologna-Genoa verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Il Genoa ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il Bologna: mai nella storia della competizione ha ottenuto quattro successi consecutivi contro gli emiliani.

Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro partite contro il Bologna in Serie A: i liguri non registrano cinque clean sheet di fila contro una singola avversaria nella competizione dal 2009 contro il Lecce.

Il Bologna ha ottenuto finora due successi in quattro partite di campionato: dal 2004/05 in avanti, solo una volta i rossoblu hanno vinto tre delle prime cinque gare stagionali di Serie A, nel 2016/17.

Il Bologna non vince una partita di Serie A giocata di martedì dal febbraio 2013 (2-1 v Fiorentina): da allora i rossoblu hanno raccolto due punti in cinque sfide, segnando una sola rete nel parziale.

Dopo il successo interno per 1-0 contro il Verona, il Bologna potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila al Dall'Ara in Serie A per la prima volta dall'aprile 2019.

Il Genoa ha perso tre delle prime quattro partite di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria e solo una volta negli ultimi 60 anni ha trovato la sconfitta in quattro delle prime cinque (2015/16).

L'ultimo pareggio in trasferta del Genoa in Serie A è arrivato lo scorso febbraio, 0-0 contro il Torino: da allora i liguri hanno registrato quattro successi e sei sconfitte in 10 gare esterne di campionato.

Nicola Sansone del Bologna ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro il Genoa, nel settembre 2012 con la maglia del Parma – contro i liguri ha anche realizzato una rete, con il Sassuolo nel maggio 2014.

Musa Barrow ha realizzato due reti contro il Genoa in Serie A, entrambe con la maglia dell’Atalanta, nelle prime tre sfide con i liguri – nelle tre partite con la maglia del Bologna, tra il 2020 e il 2021, è invece rimasto a secco di gol.

Mattia Destro ha segnato due reti contro il Bologna in Serie A: una con la sua attuale squadra, il Genoa, una con il Siena – ha anche un passato con la squadra emiliana, con cui ha giocato 105 partite di Serie A e realizzato 29 reti.

