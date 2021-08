Bologna-Salernitana, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna domenica 22 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Bonifazi, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/08) UN GIORNO FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dijks, Santander

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Castori

Squalificati: Di Tacchio

Indisponibili: Veseli

Bologna-Salernitana, dove vederla in tv e streaming

La sfida Bologna-Salernitana verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

Dopo aver trovato il successo nel primo incrocio in Serie A nel 1948 (4-0), il Bologna non ha vinto alcuna delle successive tre sfide contro la Salernitana nel massimo torneo (1N, 2P), segnando uno gol e subendone sette nel parziale.

Nel 2020/21, la Salernitana ha conquistato la sua terza promozione in Serie A, dopo quelle del 1997/98 e del 1946/47, e tornerà a giocare il massimo campionato italiano dopo 22 anni.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 11 gare d’esordio stagionale in Serie A (4N, 6P): 1-0 contro il Crotone nel 2016, nell’ultima occasione in cui ha ospitato una squadra neopromossa alla prima partita di campionato.

Nelle precedenti due partite d'esordio stagionale in Serie A la Salernitana ha sfidato Lazio e Roma: vittoria per 2-0 contro i biancocelesti nel 1947, e sconfitta per 3-1 contro i giallorossi, all'Olimpico, nel 1998.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato: successo per 4-1 contro lo Spezia lo scorso aprile (4N, 5P).

La Salernitana aveva chiuso la sua più recente stagione in Serie A (1998/99) con una sola sconfitta nelle ultime otto gare (4V, 3N), con Francesco Oddo alla guida.

Il Bologna ha perso le ultime due gare al Dall’Ara in campionato (v Genoa e Juventus), l’ultima volta che ha subito almeno tre sconfitte casalinghe di fila in Serie A risale al settembre 2018 (quattro in quel caso).

Il Bologna è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (9V, 4N): sconfitta 0-1 contro il Benevento nell’ottobre 2020.

Musa Barrow ha preso parte a sette gol nelle ultime sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A (tre reti e quattro assist). Nel 2020/21 l’attaccante classe ’98 del Bologna è stato il secondo giocatore più giovane con almeno otto gol e otto assist nei Top-5 campionati europei, dietro solo a Jadon Sancho.

Joel Obi ritorna a giocare in Serie A per la prima volta dal 2018/19: l’ultima rete realizzata dall’attuale centrocampista della Salernitana nel massimo campionato risale a novembre 2018 proprio contro il Bologna, con la maglia del Chievo.

Fantacalcio: i consigli per la 1a giornata di Serie A

Serie A Serie A, 5 giorni al via: come stanno le squadre più blasonate? 16/08/2021 A 16:34