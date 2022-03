Serie A, Cagliari-Milan - Pioli: "Problemi per Diaz, in bilico Tonali. Ibrahimovic? Sta meglio, minutaggio aumentato"

SERIE A - Il Milan domani affronterà il Cagliari a domicilio nella 30ª giornata di Serie A. Per presentare il match, come di consueto, mister Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole raccolte da Tmw. "Ibrahimovic sta meglio rispetto ad una settimana fa. Il minutaggio è aumentato, poi vedremo che scelte fare per domani".