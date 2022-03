Genoa-Torino: probabili formazioni e statistiche

Serie A - 100° confronto in Serie A tra Genoa e Torino: la squadra ligure ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sei partite di massimo campionato contro i granata (dal 2019 in avanti), tante volte quante nelle precedenti 20 sfide con i piemontesi nella competizione (tra il 1994 e il 2018).