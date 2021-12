Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri.

Ad

Squalificati: nessuno

Coppa Italia Storica Ferrieri Caputi, primo arbitro donna di una squadra di A UN GIORNO FA

Indisponibili: Nandez, Strootman, Walukiewicz, Rog

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.

Squalificati: Success

Indisponibili: Pereyra

Dove vedere Cagliari-Udinese in tv e streaming

La sfida Cagliari-Udinese verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro il Cagliari, anche se nelle due più recenti non ha trovato il successo (pareggio nel dicembre 2020 e sconfitta lo scorso aprile).

Dopo aver ottenuto quattro successi interni consecutivi contro l’Udinese in Serie A, il Cagliari non ha vinto nessuno dei tre più recenti (1N, 2P).

Le sei sfide di Serie A giocate nel mese di dicembre tra Cagliari e Udinese sono terminate con cinque successi friulani e un pareggio 1-1, nella più recente tra queste (nel 2020).

Per la quarta volta nella sua storia, il Cagliari ha ottenuto al massimo una vittoria nelle prime 17 gare in una stagione di Serie A, dopo il 1964/65, il 1975/76 e il 1999/2000 – nelle due occasioni più recenti non ha trovato il successo neanche nel 18° turno.

L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più gare di Serie A da inizio ottobre: sette, seguono in questa classifica il Genoa e proprio il Cagliari (entrambe a cinque).

L’Udinese ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro trasferte di Serie A e non fa peggio da aprile 2018, quando arrivò a sette.

L’Udinese è la squadra che ha subito più gol in questa Serie A nel primo quarto d’ora della ripresa: nove, il 32% delle reti che ha incassato in totale (28) – dall’altra parte, nessuna squadra ha segnato di più in percentuale tra il 46° e il 60° minuto di gioco rispetto al Cagliari (29%, 5 su 17).

Il Cagliari è la squadra che ha segnato meno reti con i propri centrocampisti in questa Serie A: appena un gol proveniente da questo reparto (Alessandro Deiola contro il Milan lo scorso agosto).

João Pedro (a quota nove gol in questo campionato) potrebbe diventare il secondo giocatore in tutta la storia del Cagliari ad andare in doppia cifra di reti in tre stagioni consecutive in Serie A, dopo Luigi Riva (che arrivò a cinque tra il 1965/66 e il 1969/70 e di nuovo a tre tra il 1971/72 e il 1973/74).

L’attaccante dell’Udinese Beto è il giocatore alla stagione d’esordio che nella Serie A 2021/22 ha segnato più reti (sette); considerando tutti i nuovi acquisti, si posiziona dietro solo a Giovanni Simeone (12) e Edin Dzeko (otto).

Fantacalcio: i consigli per la 18a giornata di Serie A

Coppa Italia Il Cagliari raggiunge il Sassuolo agli ottavi: 3-1 al Cittadella IERI A 16:54