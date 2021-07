Amichevole di lusso per il Napoli, ospite a Monaco dei campioni di Germania del Bayern, in un test valido per l'Audi Football Summit. La squadra di Spalletti sorprende i bavaresi con una doppietta realizzata nel giro di due minuti da Osimhen e dalla prodezza di Machach nel finale. Fantastica prestazione di Ounas, protagonista in entrambe le azioni del gol del nigeriano. Finisce 3-0 per il Napoli, altra giornata nera per Nagelsmann.

La cronaca

Serie A Cristiano Ronaldo out contro il Monza, fuori pure Dybala 5 ORE FA

Partenopei che arrivavano a questa sfida con numerose assenze: ancora out i nazionali Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian Ruiz e Ospina, mentre sono alle prese con vari infortuni Mertens, Lozano, Demme e Petagna. Primo tempo giocato a ritmi non elevati, ma è comunque il Napoli a farsi preferire collezionando due buone occasioni con Zielinski e Osimhen. Il Bayern si fa vedere solo con un palo di Gnabry. Nella ripresa si decide tutto a metà frazione, quando si scatena il ciclone Osimhen. Ounas ruba un pallone sanguinoso sulla trequarti, Osimhen punta la difesa e fa partire una conclusione incrociata sul secondo palo che vale il vantaggio. Sull'azione successiva ancora Ounas serve l'assist per l'ex Lille che davanti a Ulreich non sbaglia. Nel finale Machach, entrato da poco in campo firma il tris con una bella conclusione dalla distanza.

Osimhen va di testa durante l'amichevole Bayern Monaco-Napoli - Imago Credit Foto Imago

4-1-4-1, Lobotka vertice basso

Spalletti che ha disegnato un 4-1-4-1, adattato a 4-3-3 in fase offensiva. Lobotka, vertice basso, tra i migliori in campo. Ounas si vuole giocare le sue occasioni in questo precampionato e merita un posto nel Napoli di questa stagione. Osimhen attaccante vero e già in buona condizione atletica.

Il tabellino

BAYERN MONACO-NAPOLI 0-3

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard (46' Sarr), Upamecano (46' C. Richards), Nianzou, Stanisic (46' Richards); Musiala, Goretzka (46' Cuisance); Coman (8' Choupo-Moting), Gnabry (46' Arrey-Mbi), Sané; Lewandowski (46' Tillman).

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit (72' Costa), Manolas (76' Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano (62' Ounas; 80' Tutino), Zielinski (72' Gaetano), Zedadka (72' Zanoli); Osimhen (80' Machach).

GOL: Osimhen 70', Osimhen 72', Machach 86'

Spalletti: "Serie tv su Totti? Non ha avuto successo, mi spiace"

Serie A Bennacer positivo al coronavirus: "Nessun contatto con la squadra" 8 ORE FA