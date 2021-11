Presente a Montecarlo dove questa sera verrà assegnato il Goldenfoot, il terzino destro del Barcellona Dani Alves nonché ex Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della conferenza stampa di presentazione del prestigioso premio:

"La sensazione di essere tornato al Barcellona è diversa, la situazione è più difficile e dobbiamo cercare di fare le cose bene. Siamo in una fasre di ricostruzione, il club deve tornare grande".

Sulla Juventus

"Sono triste nel vedere la squadra in questa situazione. Penso però che possa tornare in alto, il calcio in Italia adesso è più equilibrato ma credo che i bianconeri restino una grande squadra e potranno risalire".

Pallone d'Oro a Eriksen

"Per me quest'anno il pallone d'Oro lo meriterebbe Eriksen, per quello che ha passato. Sarebbe un messaggio forte per tutto il mondo del calcio, la gente avrebbe più sensibilità. Messi è il migliore, lo è da 20 anni, ma per tutti sarebbe bello se lo vincesse Eriksen".

