Sassuolo-Sampdoria, match della 2a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è concluso col punteggio di 0-0 . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== Le pagelle del Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6: sicuro, ogni qual volta è stato interpellato. Tuttavia, non ha dovuto compiere interventi miracolosi.

Jeremy TOLJAN 6: gara "onesta" lungo la destra, in entrambe le fasi.

Vlad CHIRICHES 6,5: chiude ogni boccaporto, tenendo sotto controllo la situazione difensiva. Con le buone o con le cattive.

Gian Marco FERRARI 6,5: protagonista di recuperi e salvataggi ragguardevoli, specie sui pericolosissimi palloni di Candreva.

ROGERIO 6: in difesa rischia più del dovuto. Ma in fase di spinta è prezioso e con una sua bordata alla distanza, all'81', rischia di decidere il match.

Davide FRATTESI 6: meno incisivo rispetto alla gara con l'Hellas Verona. Tuttavia, l'ex Monza è protagonista di una prova senza sbavature a metà campo.

Dall'86' Francesco Magnanelli: sv.

Maxime LOPEZ 6,5: l'ex Olympique Marsiglia ci prova appena può, dal limite dell'area. Ed è inoltre protagonista di filtranti e aperture di assoluto livello a beneficio della fase offensiva.

Giacomo RASPADORI 5: poco nerbo là davanti. Serve quella convinzione che ha sempre dimostrato di avere e che, oggi, è sembrata essersi dissolta nel nulla.

Dal 78' Gianluca Scamacca: sv.

Filip DJURICIC 6,5: martello della fase offensiva neroverde. In velocità è imprendibile: gli è mancato solo il gol.

Jérémie BOGA 5: quella sua bordata da fuori, al 59, avrebbe meritato maggior fortuna. Ha trovato, invece, un Audero insuperabile.

Dall'87' Hamed Junior Traoré: sv.

Francesco CAPUTO 5: un'ammonizione e due clamorose occasioni mancate, una al 14' e l'altra al 50'. Ipnotizzato da Audero e insufficienza inevitabile.

Dal 68' Grégoire Defrel 6: qualche spunto interessante, tuttavia senza strafare là davanti.

Mister Alessio DIONISI 6: mezzo passo indietro della sua squadra rispetto alla prova spumeggiante di Verona.

=== Le pagelle della Sampdoria ===

Emil AUDERO 7,5: grandissima scelta di tempo nelle uscite, manda in tilt un bomber veterano come Caputo. Insuperabili anche nelle conclusioni dalla distanza.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5: spinge molto sulla destra e in fase difensiva è ordinatissimo. Buona prova per il polacco.

Maya YOSHIDA 6,5: costretto a tamponare sulle uscite avventate di Colley. Tiene ben salde le redini della difesa blucerchiata.

Omar COLLEY 5,5: come spesso gli accade, alterna buone cose a interventi del tutto sconsiderati, come quello che ha mandato in porta - al 59' - Ciccio Caputo.

Tommaso AUGELLO 6: prestazione "scolastica" lungo la mancina, senza rischiare.

Albin EKDAL 6: interventi puntuali e senza troppi fronzoli in zona nevralgica.

Dall'85' Adrien Silva: sv.

Morten THORSBY 7: al di là dell'ammonizione finale per un intervento davvero duro su Ferrari, gioca la solita partita tutta cuore, spirito e qualità.

Mikkel DAMSGAARD 6,5: frizzante come al solito in tutte le porzioni della trequarti avversaria.

Dall'85' Fabio Depaoli: sv.

Valerio VERRE 6: ha buon gioco sulla trequarti, in cui duetta bene sia con Damsgaard che con Candreva.

Dal 66' Kristoffer Askildsen 6: nel finale ci prova dal limite, calciando di poco alto sopra la traversa. Buon tentativo per lui.

Antonio CANDREVA 6,5: primo tempo a tutta birra sulla destra. Sfiora il gol e confeziona tanti assist util Cala alla distanza.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5: tocca pochi palloni là davanti. E la benzina è quella che è.

Mister Robrto D'AVERSA 6,5: un ottimo punto per una squadra che deve fare i conti con la rosa corta e un calciomercato davvero avaro di colpi e soddisfazioni.

