Sassuolo e Sampdoria danno tutto nella prima ora di gioco, tra corsa, contrasti duri e qualche chance di troppo gettata alle ortiche. Poi, dopo un'occasione colossale sprecata da Caputo al 50', le gambe imballate prendono il sopravvento e la gara resterà inchiodata sul risultato ad occhiali. Al Mapei Stadium è 0-0. Neroverdi a 4 punti in classifica, blucerchiati a 1.

Antonio Candreva - Sassuolo-Sampdoria - Serie A 2021-2022 Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

Serie A Sassuolo-Sampdoria, pagelle: Caputo sciupone, Audero super UN' ORA FA

Il tabellino

SASSUOLO-SAMPDORIA 0-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi (86' Magnanelli), Maxime Lopez; Raspadori (78' Scamacca), Djuricic, Boga (87' Traoré); Caputo (68' Defrel). All.: Dionisi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Ekdal (85' Adrien Silva), Thorsby, Damsgaard (85' Depaoli), Verre (66' Askildsen), Candreva; Quagliarella. All.: D'Aversa.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Note - Recupero: 0+4. Ammoniti: Bereszynski, Caputo, Chiriches, Thorsby.

Il momento social

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

4' - DJURICIC PER IL SASSUOLO! Prima occasione del match: il serbo (ex di turno) fa tutto di solo in contropiede bruciante: bomba di destro respinta da Audero.

14' - CAPUTO A TU PER TU CON AUDERO! Il bomber del Sasuolo si allarga e perde l'occasionissima!

26' - IMBUCATA DI BERESZYNSKI PER CANDREVA CHE CALCIA IN PORTA! Tiro-cross che sfiora il palo più lontano: Quagliarella non ci arriva!

35' - MAXIME LOPEZ! Sinistro angolato dal limite dell'area: palla che sfiora il palo e Sassuolo vicino al vantaggio.

50' - INCREDIBILE OCCASIONE GETTATA ALLE ORTICHE DA CAPUTO! Sull'errore in retropassggio di Colley, il bomber neroverde manda alto il pallonetto sull'uscita di Audero!

Francesco Caputo - Sassuolo-Sampdoria - Serie A 2021-2022 Credit Foto Getty Images

59' - BORDATA DA FUORI DI BOGA! Palla sul palo più lontano, dopo aver puntato Verre: destro sventato da Audero in calcio d'angolo!

81' - ROGERIO! Mancino infuocato su palla persa della Samp: palla alta di poco e brasiliano vicino a portare il Sassuolo in vantaggio!

MVP

Audero. Grandissima scelta di tempo nelle uscite, manda in tilt un bomber veterano come Caputo. Insuperabili anche nelle conclusioni dalla distanza.

Fantacalcio

PROMOSSO - Thorsby. Al di là dell'ammonizione finale per un intervento davvero duro su Ferrari, gioca la solita partita tutta cuore, spirito e qualità.

Il peggiore

BOCCIATO - Raspadori. Poco nerbo là davanti. Serve quella convinzione che ha sempre dimostrato di avere e che, oggi, è sembrata essersi dissolta nel nulla.

Le pagelle

Fantacalcio: i consigli per la 2a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/08) 20/08/2021 A 20:09