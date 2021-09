Olivier Giroud è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. L’attaccante francese sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Il club precisa che Giroud non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari, nella quale l’ex centravanti di Chelsea e Arsenal Una notizia inattesa scuote l’ambiente milanista a 10 giorni dalla ripresa del campionato e dalla delicata sfida di campionato contro la Lazio . Come ha informato il club rossonero in una nota pubblicata sul sito ufficiale,è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. L’attaccante francese sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Il club precisa che Giroud non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari, nella quale l’ex centravanti di Chelsea e Arsenal ha messo a segno una doppietta

Il comunicato del Milan

"AC Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari".

Ibra vede il ritorno

Potenzialmente potrebbe essere una tegola pesante per il Milan, che alla ripresa è atteso da un filotto di partite per nulla semplici che vedrà la squadra di Pioli affrontare nel giro di sette giorni Lazio, Liverpool e Juventus, senza il suo nuovo numero 9. Per fortuna Zlatan Ibrahimovic è sulla via del ritorno, ieri lo svedese è tornato in gruppo, ha realizzato due gol e un assist in partitella e mira a tornare nel gruppo dei convocati dopo la sosta quando, ci si augura, Pioli possa riabbracciare anche un altro dei leader: Franck Kessié, sostituito in questo avvio di stagione da Tonali e Rade Krunic, quest'ultimo mercoledì ha accusato un risentimento muscolare nel riscaldamento del match contro la Francia ma le cui condizioni non preoccupano.

