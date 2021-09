Sospiro di sollievo per il Torino e per. E’ meno grave del previsto l’infortunio occorso al capitano granata , che ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini impegnata nel triplice impegno – per le qualificazioni europee – contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Il Gallo non dovrà essere operato per il colpo al perone rimediato contro la Fiorentina, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il nove granata hanno escluso lesioni e il capitano potrà – verosimilmente – essere in campo alla ripresa nel delicato impegno contro la Salernitana.