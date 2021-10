festa grande, a 360°, per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù celebrano il loro 112° compleanno con un roboante successo (3-0) sulla Lazio di Maurizio Sarri e si sbloccano dopo un periodo tutt’altro che positivo. Difficile ammettere che il ritiro – non punitivo, ma con doppie sedute di allenamento – abbia dato i suoi frutti, ma certamente oggi la squadra bolognese ha mostrato orgoglio e rispettato quei concetti che il suo tecnico aveva chiesto alla vigilia. Malissimo invece i biancocelesti, provati dalle fatiche di Europa League, ma oggi completamente fuorigiri. L’assenza forzata di Ciro Immobile, out per un indurimento al flessore della coscia destra rimediato nella , a 360°, per il. I rossoblù celebrano il lorocon un roboante successo (3-0) sullae si sbloccano dopo un periodo tutt’altro che positivo. Difficile ammettere che il ritiro – non punitivo, ma con doppie sedute di allenamento – abbia dato i suoi frutti, ma certamente oggi la squadra bolognese ha mostratoe rispettato quei concetti che il suo tecnico aveva chiesto alla vigilia. Malissimo invece i biancocelesti, provati dalle fatiche di Europa League, ma oggi completamente fuorigiri. L’, out per un indurimento al flessore della coscia destra rimediato nella sfida europea contro la Lokomotiv Mosca , non basta a spiegare un k.o. nettissimo. Il bomber si conferma però talismano e si allunga così una tradizione sfavorevole nel momento della sua assenza: negli ultimi due campionati, la Lazio non ha mai vinto senza Immobile in campo, a fronte di un 62% di successi (e media punti pari a 2.1) quando l’attaccante è stato disponibile.

IL TABELLINO

BOLOGNA – LAZIO 3-0

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey (88’ Bonifazi); Soriano, Arnautovic (85’ Santander); Barrow (89’ Vignato). All. Sinisa Mihajlovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic (58’ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinovic-Savic (58’ Basic), Lucas Leiva (71’ Cataldi), Luis Alberto (71’ Akpa Akpro); Pedro, Muriqi (80’ Patric), Anderson. All. Maurizio Sarri.

ARBITRO: Davide Massa, di Imperia.

GOL: 14’ Barrow (B), 17’ Theate (B), 68’ Hickey (B).

ASSIST: 14’ Theate (B), 17’ Barrow (B).

AMMONITI: 52’ Milinkovic-Savic (L), 53’ Soumaoro (B), 67’ Pedro (L), 76’ Lazzari (L), 92’ Luiz Felipe (L), 94’ De Silvestri (B).

ESPULSI: 77’ Acerbi (L).

L'esultanza dei giocatori del Bologna durante Bologna-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

LA CRONACA DEL MATCH IN 7 MOMENTI CHIAVE

14’ GOOOOOL DI BARROW!! Lancio perfetto di Theate, con Barrow che infila Luiz Felipe in velocità dopo un perfetto contro-movimento sulla linea di centrocampo. Il 99 rientra sul destro e dal vertice fa girare con l'interno per un tiro che non dà scampo a Reina.

17’ RADDOPPIO BOLOGNA, GOL DI THEATE!! Milinkovic-Savic chiude bene concede angolo, ma dalla bandierina di sinistra nasce il 2-0. Cross perfetto di Barrow, ma che errore della difesa laziale, specie Hysaj, che si perde praticamente qualsiasi marcatura. Theate, solissimo, stacca sul secondo palo e firma il gol, scambiandosi i ruoli col compagno rispetto alla rete precedente.

26’ OCCASIONE MURIQI!! Luis Alberto inventa un lancio d’esterno perfetto per la corsa di Felipe Anderson. Numero del 7 laziale, che lascia sul posto Medel con una giravolta e, entrato in area, scarica per Muriqi. Pallone forse troppo arretrato o movimento a tagliare in anticipo della punta, col tiro che finisce comodo tra le braccia di Skorupski.

48’ BARROW PERICOLOSO!! Vicino al 3-0 l'attaccante rossoblù. In area, la palla gli carambola più volte sui piedi, con Acerbi e Luis Alberto che non lo contrastano a dovere. Barrow allarga allora il piattone sinistro ma non trova lo specchio dal vertice dell’area piccola.

56’ OCCASIONE LAZIO!! Cross di Pedro, Skorupski smanaccia male e Luis Alberto alza il campanile. Pedro entra in area e prova a calciare dopo lo stop, ma sfera che viene smorzata e finisce docile tra le braccia dell’estremo difensore avversario.

Sergej Milinkovic-Savic contrastato da Aaron Hickey in Bologna-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

68’ GOOOOOOOOOOL!! 3-0 BOLOGNA!! Apertura perfetta di Barrow, il quale col mancino taglia in due il campo e serve Hickey sulla sinistra. Finta per mandare a vuoto Lazzari e destro potente dello scozzese sul primo palo, con palla che s'insacca grazie alla complicità di Reina.

76’ ESPULSO ACERBI!! Ingenuità del centrale laziale, il quale protesta a lungo col signor Massa. Le scuse, per una parola di troppo, sono tardive e l’espulsione è sacrosanta. Acerbi salterà la sfida con l’Inter, dopo la pausa per le Nazionali.

IL MIGLIORE

Arthur Nicolas Theate. Domenica bestiale, per il giovanissimo difensore belga. Un assist, un gol e un dominio difensivo senza eguali. Di testa è insuperabile, in chiusura sempre preciso e puntuale. Tra i top-5 campionati europei, è il difensore più giovane con due gol all'attivo.

IL PEGGIORE

Francesco Acerbi. Non sarà il peggiore nella retroguardia biancoceleste in termini assoluti, ma l'ingenuità che gli costa l'espulsione è da matita rossa. Così facendo, lascia soli i compagni nel prossimo turno, contro l'Inter.

