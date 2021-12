Inter-Spezia, match valido per la 15a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 2-0 a San Siro. Vediamo insieme le pagelle del match dominato dai nerazzurri.

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6,5 - Una gran parata nel primo tempo su Amian. Sicuro nella ripresa su Manaj e Gyasi.

Danilo D’AMBROSIO 6,5 - Bravo nelle due fasi. Appoggia sempre l'azione, dietro attento. Avvia l'azione del gol di Gagliardini.

Milan SKRINIAR 6,5 - Leader. Gioca centrale, al posto di De Vrij. Organizza il gioco, imposta, lucido.

Federico DIMARCO 7 - Piede mancino educatissimo. Ogni volta che calcia o crossa succede qualcosa. Corre, crossa, calcia. Molto bene.

Denzel DUMFRIES 6 - A destra, abbastanza pimpante, anche se molto impreciso a livello tecnico.

Roberto GAGLIARDINI 7 - Segna il primo gol stagionale in campionato, con un bell'inserimento centrale. Vivo e volitivo. In mezzo molto presente. (Dal 87' VECINO SV)

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Onnipresente: 20esima da titolare su 20. Fulcro e motore. Indispensabile. (Dal 87' VIDAL SV)

Hakan CALHANOGLU 6,5 - Da fermo sempre pericoloso, si gestisce, sale in cattedra ad inizio ripresa. Provedel gli nega due volte il gol. (Dal 69' SENSI 6 - Una sgambata di 20 minuti. Un paio di guizzi interessanti)

Ivan PERISIC 6 - A sinistra, con meno veemenza rispetto al solito. Forse un pelo stanco.

Lautaro MARTINEZ 7,5 - Da un suo colpo di tacco nasce il gol di Gagliardini. Ci prova in diagonale, si batte, ha voglia. Nella ripresa si procura e trasforma il secondo rigore di fila. Determinato. (Dal 74' DZEKO SV - Dentro a gara chiusa, un tiro da fuori)

Joaquin CORREA 6,5 - Ci prova due volte nel primo tempo, senza la giusta fortuna. Ha gamba e qualità, nella ripresa centra una clamorosa traversa con un destro potente. (Dal 74' SANCHEZ SV - Sgambata finale, ma entra con voglia. Manda in porta Vidal.)

ALL. Simone INZAGHI 7 - Inter solida, padrona del campo, che crea e gioca bene. Tutto perfetto, anche il turnover.

===Le pagelle della SPEZIA===

Ivan PROVEDEL 7 - Bravo quando viene chiamato in causa: respinge due volte Calhanoglu e Lautaro, nel finale anche Vidal.

Kelvin AMIAN 6 - Impegna Handanovic con un bel colpo di testa. Dietro molto solido, sbaglia poco. (Dal 46' FERRER 6 - Un secondo tempo abbastanza positivo. Un paio di bei traversoni a destra)

Martin ERLIC 5,5 - Insomma. Quando si stacca su Lautaro fatica a reggere il passo dell'argentino. Bravo sui cross alti.

Petko HRISTOV 5 - Correa lo fa ammattire. Molto statico, poco attento.

Jakub KIWIOR 4,5 - Sorpresa di giornata nell'11iniziale spezzino. Dal suo lato però l'Inter sfonda spesso. Diagonali da rivedere, fallo di mano che causa il rigore di Lautaro.

Viktor KOVALENKO 5 - Appannato, un po' lento, mai in verticale. Si sacrifica, ma non riesce ad entrare in partita. (Dal 64' MAGGIORE 6 - Porta dinamismo e coraggio. Averlo o meno fa la differenza)

Jacopo SALA 5,5 - Un tiro da fuori, poco altro. Davanti non appoggia mai l'azione, dietro prova a tenere la posizione. (Dal 64' BOURABIA 6 - Buon rientro. Regge in mezzo, prova a mettere ordine)

Arkadiusz RECA 5,5 - A sinistra, da mezz'ala, ci prova sempre. La tecnica non è eccelsa e si vede. Sostituito all'intervallo. (Dal 46' BASTONI 6 - Buon motorino a sinistra. Sta bene e si vede. Entra a gara compromessa)

Eddie SALCEDO 5 - Non la prende mai. Anestetizzato da Dimarco, gara da ex trasparente. (Dal 69' VERDE 6 - Un paio di dribbling, minuti nelle gambe. Stava giocando poco ultimamente)

Rej MANAJ 5 - Falloso, in ritardo, sempre anticipato. Non ci siamo. Un tiro ben parato da Handanovic.

Emmanuel GYASI 5,5 - Capitano di giornata, prova a suonare la carica. Troppo basso per poter mettere in mostra le sue qualità.

ALL. Thiago MOTTA 5 - Spezia rinunciatario, basso, dominato, senza alcuna ambizione.

