Buone notizie per il Napoli: Victor Osimhen è negativo al Covid-19, rientrerà in Italia nelle prossime ore! Questo il testo del brevissimo messaggio social pubblicato dalla società azzurra.

Ad

Sono passati 10 giorni dalla notizia della sua seconda positività al Covid, quella che di fatto gli ha precluso la possibilità di partecipare alla Coppa d'Africa che parte oggi in Camerun. Ora Victor, che si trova ancora in Nigeria, partirà alla volta di Napoli per poi riaggregarsi al resto del gruppo della squadra di Luciano Spalletti.

Serie A Nessuno provvedimento per i cori razzisti a Kean: monta la polemica 19 ORE FA

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Calciomercato Zidane verso il PSG, Arsenal forte su Vlahovic IERI A 19:12