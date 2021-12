Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, rischia di trascorrere le festività natalizie in carcere. La sensazione, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” è che l’udienza possa essere fissata per l’inizio della prossima settimana. Il rischio dunque per Ferrero è quello di passare il Natale a San Vittore.

Intanto escono nuove indiscrezioni sul passato di Ferrero in società: dopo aver acquistato il club gratis nel 2014, fino al 2020 il patron blucerchiato non solo non ha versato soldi nelle casse della squadra ma si è assegnato emolumenti e dividendi. Ecco quanto raccolto proprio dalla Rosea.

12 giugno 2014: diventa presidente, acquisendo gratuitamente la società;

27 giugno 2014: la Holding Max, società costituita con un capitale di 1.000 euro, detiene Sport Spettacolo, Srl che è la controllante della Sampdoria;

2015: la Eleven Finance, che nel frattempo era stata trasferita da Sport Spettacolo alla Holding Max (producendo una plusvalenza di 420 mila euro), assume l’incarico di general contractor per i lavoro del centro sportivo e delle giovanili. Ferrero si fa di fatto pagare dalla Sampdoria;

2016: la Sport Spettacolo rileva l’1% per un corrispettivo di 540 mila euro, che entrano nelle tasche di Ferrero;

2017: arrivano altri compensi per il cda della Samp, pari a un milione di euro;

2016-2018: la Samp registra attivi in bilancio, di conseguenza anche la Sport Spettacolo che la controlla, e che gira ai soci una quota degli utili ai membri del cda (quindi anche allo stesso Ferrero);

6 dicembre 2021: l’arresto (a proposito, ecco le cifre record della bancarotta del presidente della Samp).

I conti fatti dalla "Gazzetta dello Sport" parlano chiaro: Ferrero avrebbe preso dalla Sampdoria almeno 9 milioni di euro. La maggior parte sarebbero relativi agli ‘stipendi’ per le cariche sociali (circa 6 milioni di euro), a cui andrebbero aggiunti: un milione sotto forma di dividendi della controllante della Sampdoria; un milione per la gestione dei lavori di Bogliasco affidata a Eleven Finance; un milione tra acquisizione di quote societarie e prestiti.

