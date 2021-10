Luciano Spalletti continua a scrivere la storia del Napoli in questo avvio di stagione e, José Mourinho, tecnico della Roma – continua a scrivere la storia del Napoli in questo avvio di stagione e, dopo il 2-1 in rimonta sulla Fiorentina , arriva alla seconda sosta della stagione con 7 vittorie in altrettante partite di campionato e il primo posto con punteggio pieno in Serie A. Il tecnico toscano, nel corso del post partita con DAZN, è anche stato protagonista di un simpatico siparietto con, tecnico della Roma – anch’egli vittorioso nel match casalingo delle 18:00 giocato contro l’Empoli – che oltre a salutarlo ha scherzato a distanza col tecnico toscano.

"Grande Spallettone, ma che vuoi vincere tutte le partite..."

Questo il botta risposta fra i due tecnici ai microfoni di DAZN



Mourinho: “Grande Spallettone, grande. Ma che vuoi vincere tutte le partite? Secondo me tu devi perdere la prossima fuori casa... (Roma-Napoli, in programma alla 9^ giornata ndr)”

Spalletti: Noi qui a Napoli abbiamo tutti gli amuleti, questo ti tornerà contro!”

L’analisi post partita di Spalletti

Non era facile vincere contro la Fiorentina. Non ci viene facile, dobbiamo imporci di avere certi comportamenti. Con due pallate dietro la linea difensiva diventa difficile. La verità è che le 5 sostituzioni allungano la vita alle partite, l’ho detto anche nell’ultima conferenza. Non basta nemmeno più avere due gol di vantaggio, se cambi 4 uomini puoi cambiare la partita, soprattutto se hai elementi validi. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Non siamo riusciti a far arrivare una palla giocabile a Mertens e Petagna. Anguissa è uscito alla grande nel secondo tempo, meglio da mediano. È stata una partita un po’ sofferta, l’abbiamo meritata ma è stato un successo risicato. Comunque dobbiamo recuperare bene qualche uomo: Mertens e Demme stanno di fatto iniziando ora, abbiamo bisogno di loro. La punizione vincente di Zielinski? L’ha fatta il Dortmund e ce l’ha fatta vedere il nostro analista, siamo uno staff completo, ci dividiamo i compiti. La punizione l’avrebbe potuta battere anche Mario Rui. Siamo uno staff, ci dividiamo i compiti”.

Spalletti: "Io in campo? Dalla loro panchina ci prendevano in giro"

