A poco più di un mese dalla conclusione del campionato, che ha visto il Milan laurearsi campione d'Italia conquistando il 19esimo scudetto della sua storia dopo un appassionante testa a testa con l'Inter , prende già forma il calendario della Serie A 2022-23. Venerdì 24 giugno alle ore 12 si conoceranno infatti le 38 giornate che animeranno la prossima stagione. Una stagione anomala e inedita, la cui programmazione sarà stravolta dai Mondiali in Qatar che si terranno dal 21 novembre al 18 dicembre. Per il secondo anno consecutivo il calendario di Serie sarà asimmetrico: l'ordine delle partite del girone di andata, quindi, non coinciderà con quello del girone di ritorno. Grande curiosità come al solito anche per le tre squadre neopromosse ovvero Lecce, Cremonese e Monza (unica debuttante nel massimo campionato).

Orario e dove vedere il sorteggio del calendario in tv e in live streaming

L'appuntamento con il sorteggio del calendario di Serie A 2022-23 è fissato per venerdì 24 giugno alle ore 12: si potrà seguire in diretta tv e streaming sull'app di DAZN e sul canale YouTube della Lega Serie A. Eurosport vi offrirà la diretta scritta su questa pagina seguendo la composizione del calendario giornata per giornata.

Serie A 2022-23: le date

Si parte sabato 13 agosto, si chiude domenica 4 giugno 2023. Si disputeranno quattro turni infrasettimanali: il 31 agosto, il 9 novembre, il 4 gennaio e il 3 maggio. Le soste in programma sono le seguenti: dal 19 al 27 settembre per consentire lo svolgimento della Nations League, dal 13 novembre al 3 gennaio per i Mondiali in Qatar e per la pausa natalizia, dal 20 al 26 marzo per le partite di qualificazione agli Europei 2024.

Calendario Serie A 2022-23: i criteri di compilazione

Anche in questa stagione il calendario di Serie A presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso rispetto all'andata sia come sequenza, sia come composizione all'interno di una giornata. Inoltre sono stati fissati una serie di criteri, così come comunicati dalla Lega Serie A:

- è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli/Fiorentina, Inter/Milan, Juventus/Torino, Lazio/Roma, Napoli/Salernitana.

- una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

- non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

- non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

- le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le società partecipanti all' Europa League (Lazio e Roma) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di coppe europee;

- in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

