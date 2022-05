RedBird Capital Partners, fondo americano con sedi a New York e Dallas, fondato nel 2014 dall’ex partner di Goldman Sachs, Gerry Cardinale. Secondo Sky News Inghilterra, una volta terminate le settimane di trattativa esclusiva con il gruppo mediorientale, C'è un nuovo protagonista nella corsa alla proprietà del Milan al fianco di Investcorp: il suo nome è, fondo americano con sedi a New York e Dallas, fondato nel 2014 dall’ex partner di Goldman Sachs,. Secondo, una volta terminate le settimane di trattativa esclusiva con il gruppo mediorientale, nella giornata di giovedì RedBird avrebbe offerto a Elliott una somma di circa un miliardo di euro . Scopriamo insieme in quali settori opera e perchè parte da una posizione di vantaggio rispetto a Investcorp.

Cos'è RedBird e il legame col Liverpool

Ad

Come riporta Calcio e Finanza, RedBird Capital Partners, che si definisce "fondo di investimento privato, focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine ", gestisce 4,5 miliardi di dollari di asset principalmente nei settori delle telecomunicazioni, servizi finanziari e sport. Proprio in quest'ultimo il fondo americano vanta un legame consolidato con il Liverpool. Nell’aprile 2021 RedBird è diventato, infatti, azionista del Fenway Sports Group (FSG), una piattaforma globale di marketing, media, intrattenimento e immobiliare che controlla proprio i Reds. L’operazione ha visto RedBird entrare con una quota del 10% in FSG che a sua volta è valutato 7,35 miliardi di dollari (dunque, un investimento di 735 milioni di dollari). Come parte dell’accordo complessivo, la stella dell'NBA LeBron James, Maverick Carter e il loro partner commerciale di lunga data Paul Wachter avevano scambiato una precedente quota detenuta nel Liverpool, diventando azionisti di FSG insieme a RedBird.

Serie A Mihajlovic: "Ho sofferto, tornare alla normalità l'obiettivo" 30 MINUTI FA

Cessione Milan: perchè RedBird è in vantaggio rispetto a Investcorp

Ci sono due motivazioni principali: una di carattere puramente economico, l'altra strategica. La prima: secondo gli ultimi rumors RedBird garantirebbe un pagamento più sicuro e convincente ad Elliott, a fronte di Investcorp che sta cercando di impostare un'offerta articolata tra investimenti propri e finanziamenti o prestiti. RedBird sarebbe, infatti, disposto a mettere sul piatto un miliardo di euro cash, e non ottocento milioni per equity e quattrocento di debiti verso le banche come i bahreiniti. La seconda: agli occhi di Elliott RedBird avrebbe tutti i requisiti per consolidare il passaggio del Milan da semplice "club di calcio" a "media company", con un boost in termini di accordi commerciali, di potenziamento dei social, di sviluppo della parte "intrattenimento" e di studio di tutte le nuove forme di fruizione del calcio. Anche a fronte di una valutazione di un valore d'impresa leggermente minore (1 miliardo vs gli 1,2 miliardi di Investcorp).

Milan, dal mani di Udogie al gol di Bennacer: gli 8 episodi dubbi contestati

Serie A Juventus, Allegri ha già fatto peggio di Pirlo: ecco perché 2 ORE FA