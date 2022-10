Una notte sotto osservazione e venerdì mattina l'operazione. Dopo la folle aggressione subita ad Assago assieme ad altre 5 persone (di cui una è rimasta vittima) ad opera di un uomo di 46 anni, il difensore del Monza,, è entrato in sala operatoria all'ospedale Niguarda di Milano per suturare i muscoli della schiena danneggiati dalla coltellata ricevuta mentre stava facendo la spesa al centro commerciale col figlio. Secondo Sky Sport, l'intervento, in anestesia totale, è terminato poco dopo le 11.30. Lo spagnolo resterà in reparto per 2/3 giorni prima di essere dimesso.