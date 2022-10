è ricoverato con ferite all'ospedale di Niguarda dopo essere stato accoltellato presso un Centro Commerciale ad Assago, nel milanese, dove era a fare la spesa con la moglie e il figlio . Un episodio sconvolgente, considerando che il giocatore delnon è stato l'unico ad essere accoltellato presso il Carrefour, con un 46enne, con problemi psichici, che ha ferito ben 7 persone, uccidendo tra l'altro il cassiere del negozio . Pablo Marì, per fortuna, non è in pericolo di vita anche se ha visto la morte negli occhi in questo tragico giovedì pomeriggio...