Il 100% della capienza negli stadi non è ancora realtà però dopo mesi di silenzio stordente e alienante, gli stadi italiani sono tornati a riempirsi di tifosi e anche le partite sentite come il derby di Milano (qui il REPORT ) hanno ritrovato quel fascino e quel pathos che solo un impianto di gente sa regalare. Se ciò è stato possibile è anche per l’impegno di medici e infermieri che hanno lottato contro il Covid e che sono stati ricordati con una coreografia speciale dalla Curva Sud dei tifosi del Milan.

Coreografia Curva Sud Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

"Milano non dimentica, grazie”. Uno spettacolo imponente, che ha coinvolto tutti e tre gli anelli dello stadio “Meazza” con bandierine, striscioni e l’immagine di infermieri, medici con mascherine e la bandiera tricolore in mano e listata a lutto. “A chi ha lottato, a chi non ce l’ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la Nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone. Dedichiamogli la coreografia più importante della stagione”.

Una coreografia da applausi all’altezza di una delle stracittadine più belle del mondo e che avrà certamente strappato un sorriso a tutto il personale sanitario che sta ancora battagliando con il Covid.

