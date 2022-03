Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juve, a margine di un evento benefico a Milano: Dopo le indiscrezioni di lunedì pomeriggio, nella serata è arrivata la conferma anche da parte della dirigenza bianconera: Paulo Dybala terminerà il suo rapporto contrattuale con la Juventus a giugno . Il club ha voluto chiarire quanto accaduto nell'incontro con gli agenti dell'argentino e le ragioni del mancato accordo sul rinnovo. A parlarne è stato, amministratore delegato della Juve, a margine di un evento benefico a Milano:

"Il contratto di Dybala non è stato rinnovato. L’incontro è stato amichevole, chiaro e rispettoso. Da parte della Juve sarebbe stato facile fare un’offerta al ribasso, ma sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di Paulo. La decisione è stata presa, ma è importante sottolineare una cosa: la dirigenza della Juve non prende decisioni contro la Juve ma per la Juve".

"Cosa è cambiato da ottobre a oggi? Con il mercato di gennaio e quindi con l'arrivo di Vlahovic è cambiato l'assetto tecnico della squadra, la posizione di Paulo non era più al centro del progetto".

