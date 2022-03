Paulo Dybala e la Juventus sono due entità lontanissime. Non filtrava ottimismo alla vigilia dell'incontro tra le parti; e così alla fine non si è riscontrato nessun "miracolo" rispetto alle indiscrezioni delle ultime settimane. Anzi, è stata un'autentica fumata nera. L'incontro tra l'agente Jorge Antun, Carlos Novel (l’uomo che cura le sponsorizzazioni della 'Joya') e la dirigenza bianconera al completo, tra cui anche il presidente Pavel Nedved, non è andato a buon fine. Quello che trapela infatti è che il contratto tra la Juventus e il giocatore argentino, in scadenza a giugno del 2022, non verrà rinnovato.

La proposta economica della società, prevedibilmente fondata su una parte fissa (non lontana dai 7 milioni attualmente percepiti dall’argentino) e una variabile legata anche a presenze e gol, una sorta di 'garanzia' che per la società visti gli ultimi infortuni, non è stata accettata dagli agenti del giocatore.

