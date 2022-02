Empoli-Juventus, match valido per la 27esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 2-3. La gara è stata arbitrata da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Per i bianconeri sono andati a segno Kean e Vlahovic (doppietta), mentre ai toscani non sono bastate le reti di Zurkowski e La Mantia. Con questo successo la squadra di Allegri sale a quota 50 punti portandosi a -7 dalla capolista Milan. L'Empoli di Andreazzoli rimane ferma a quota 31, a +9 sulla zona retrocessione. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6 - Miracoloso in avvio sul destro a botta sicura di Zakaria, nell'azione dell'1-2 abbocca alla finta di Vlahovic e si deve arrendere. Senza colpe sugli altri gol.

Petar STOJANOVIC 5,5 - Si perde Rabiot e il francese non perdona confezionando l'assist per il gol di Kean. Più a suo agio quando si sgancia e spinge.

dall'85' Liam HENDERSON s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

Sebastiano LUPERTO 5 - Fuori posizione sul gol di Kean: l'attaccante juventino è liberissimo di insaccare da due passi. Serata molto difficile al cospetto di un Vlahovic straripante. E infatti nella ripresa alza definitivamente bandiera bianca.

Ardian ISMAJLI 4,5 - Vlahovic lo mette a sedere con una finta supersonica, ma in quella situazione in piena area un difensore non deve mai farsi saltare così. Rimedia un giallo che gli costerà la prossima trasferta a Marassi contro il Genoa.

Liberato CACACE 5,5 - All'esordio da titolare in Serie A, si limita all'ordinaria amministrazione presidiando la propria corsia di competenza. Anche lui un po' sorpreso in occasione dell'1-3.

dal 70' Fabiano PARISI 6 - Si presenta subito con un fallaccio su Cuadrado e gioca senza paura atttaccando gli spazi appena ne ha la possibilità. Da metà campo in su conferma di avere grandi qualità.

Szymon ZURKOWSKI 7 - Uno dei più intraprendenti tra i toscani. Chiede un rigore per un contatto con Rabiot, poi firma l'1-1 con una giocata che è un mix di tenacia e furbizia.

Kristjan ASLLANI 5,5 - Buone giocate ma anche qualche pausa pericolosa con diversi palloni persi o giocati male in uscita.

Filippo BANDINELLI 5 - Garantisce buona corsa e spinta sulla trequarti sinistra ma commette un errore sciagurato in impostazione quando regala palla ad Arthur: da lì nasce l'azione dell'1-2.

dal 70' Marco BENASSI 6 - Mette dinamismo e grinta, col suo ingresso la squadra di Andreazzoli aumenta i giri del motore.

Nedim BAJRAMI 5,5 - Tanto movimento a dettare il passaggio ma poca continuità: sfiora il gol con un destro a giro su punizione che Rabiot prima e Bonucci poi deviano sulla traversa.

dall'85' Valerio VERRE s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

Federico DI FRANCESCO 5 - Poco chiamato in causa dai compagni, non ha grandi possibilità di mettersi in luce e finisce nell'anonimato.

dal 70' Andrea LA MANTIA 6,5 - Riapre subito la partita segnando la rete del 2-3 con una rasoiata di sinistro che sorprende Szczesny. Mossa azzeccatissima di Andreazzoli, dà la scossa all'Empoli là davanti.

Andrea PINAMONTI 5 - Pochi palloni giocabili, finisce nella morsa di Bonucci e de Ligt e non riesce a incidere.

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 6 - Partita interpretata a viso aperto senza alcun timore reverenziale. Anzi, dal punto di vista della manovra l'Empoli si fa preferire alla Juve. Ma il risultato gli dice male ancora una volta: la vittoria manca da dicembre.

Juan Cuadrado e Liberato Cacace durante Empoli-Juventus - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 5,5 - Sul gol di Zurkowski non può fare nulla. Decisamente rivedibile, invece, sulla conclusione di La Mantia che lo pesca un po' impreparato sul suo palo.

DANILO 6,5 - Un po' molle sul gol di Zurkowski, anche se il gol arriva dopo una specie di flipper. Molto attento nella ripresa quando si fa notare per diverse chiusure e diagonali fatte coi tempi giusti.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Sicuro e pulito negli interventi, tiene sotto osservazione Pinamonti senza concedergli quasi nulla. Conferma di essere in un ottimo momento di crescita.

Leonardo BONUCCI 7 - Dirige la linea difensiva con la solita sicurezza e senza commettere sbavature. Salvataggio miracoloso di testa sulla punizione di Bajrami.

Luca PELLEGRINI 6 - Presidia la corsia di sinistra restando spesso basso ma riesce a mettere qualche pallone interessante a centro area appena ne ha la possibilità.

Juan CUADRADO 6,5 - Inventa un assist geniale che Vlahovic sfrutta segnando il gol dell'1-2 allo scadere del primo tempo. Giocata di grande qualità e dall'enorme peso specifico.

Denis ZAKARIA 5,5 - Spreca una colossale palla gol dopo pochi minuti complice anche un intervento miracoloso di Vicario. Poi si fa male ed è costretto a uscire.

dal 36' Manuel LOCATELLI 6 - Entra a freddo e fa fatica a trovare le misure con Arthur. Poi, esattamente come il collega di reparto, cresce alla distanza e dà un buon contributo.

ARTHUR 6 - Primo tempo timido, sono rivolte soprattutto a lui le urla di Allegri dalla panchina. Si riscatta facendo partire l'azione dell'1-2 di Vlahovic e disputando una buona ripresa.

Adrien RABIOT 6,5 - Parte male, rischia anche il fallo da rigore su Zurkowski. Poi però, al primo affondo sulla sinistra, mette un pallone perfetto sulla testa di Kean per il gol che sblocca la partita e mette lo zampino anche nell'azione dell'1-3.

Dusan VLAHOVIC 8,5 - Manda in porta Zakaria, lavora di sponda per i compagni e - soprattutto - segna due gol fantastici per la sua prima doppietta in maglia bianconera. Devastante e incontenibile. Attaccante di un altro pianeta.

Moise KEAN 7 - Sfrutta la chance concessagli da Allegri sbloccando il risultato con un'incornata da due passi per il suo primo gol del 2022. Gol non impossibile, ma lui è bravo a smarcarsi e a farsi trovare lì.

dal 62' Alvaro MORATA 6,5 - Lascia subito il segno sulla partita con un assist perfetto per l'1-3 di Vlahovic. Nel finale si sacrifica molto in copertura.

All.: Massimiliano ALLEGRI 6 - La qualità del gioco non è eccelsa, questo va detto. Ma la lunga serie di risultati utili consecutivi in campionato prosegue, la vetta ora dista "solo" 7 punti e le possibilità di reinserirsi nella corsa scudetto si fanno più concrete.

