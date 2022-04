"Ci è mancata attenzione e continuità e quando questo succede come avvenuto oggi la responsabilità è dell'allenatore. Evidentemente non sono stato capace di trasferire alcuni concetti alla squadra. Questa fragilità è evidentemente da imputare a me. Dispiace dire addio al sogno scudetto che abbiamo coltivato con grande sacrificio e lavoro". Luciano Spalletti fa mea culpa dopo l'incredibile crollo del Napoli contro l'Empoli . Tre gol subiti in pochi minuti hanno dell'inspiegabile.

"Immaginarsi un finale così era difficile" ha detto Spalletti intervistato da Dazn. "Ma sono partite in cui gli avversari lottano con l'attenzione giusta, come hanno fatto tutto l'anno, mentre noi sul finale abbiamo perso attenzione, fatto qualche errore che non dovevamo fare. Se la squadra è questa, lo ripeto, la responsabilità è dell'allenatore e deve pagarne le conseguenze. Una squadra di rango come la nostra deve avere un atteggiamento diverso, una continuità nell'essere attenti e invece abbiamo abbassato qualcosa e non va fatto. Poi quando si commettono leggerezze, subentra un po' di timore e il resto lo fanno gli avversari che hanno forza e qualità. L'avevo detto che dovevamo aspettarci una squadra che aveva fame, è successo e il calcio è così". In un momento così viene difficile pensare al futuro: "Sono valutazioni che si vedranno dopo, prima pensiamo alle prossime partite perchè ora dobbiamo qualificarci per la Champions. La società a fine anno farà le sue valutazioni, poi si vede".

Napoli in ritiro permanente

"La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente"

