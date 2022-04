Empoli-Napoli, match valido per 34a giornata di Serie A 2021/22, è terminato sul punteggio di 3-2 , frutto delle reti di Henderson e Pinamonti in 8 minuti dopo il vantaggio di Mertens e Insime. Con questo risultato il Napoli vede sfuggire le residue speranze Scudetto, mentre l'Empoli torna alla vittoria dopo 16 giornate consecutive, quando non faceva 3 punti proprio dalla gara col Napoli del Maradona. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell’Empoli

Guglielmo VICARIO 5,5 – Il tiro arriva improvviso ma era anche abbastanza centrale: poteva fare qualcosa in più forse sul primo gol di Mertens.

Petar STOJANOVIC 6,5 – Una buonissima fase offensiva, oltre che una fase difensiva tutto sommato attenta.

Sebastiano LUPERTO 6,5 – Conosceva buona parte degli avversari oggi in campo: gioca infatti una partita attenta e intelligente.

Mattia VITI 6 – Regge bene al centro della difesa insieme al compagno di reparto.

Fabiano PARISI 6 – Era stato molto incisivo dal punto di vista della spinta, anche se qualche sbavatura in fase difensiva c’è stata. Dal suo lato arriva il primo gol. Dal 61’ Liberato CACACE 6 – Entra in un momento in cui il Napoli prova a mettere la partita in ghiaccio. Trova terreno fertile.

Szymon ZURKOWSKI 6,5 – Un salvataggio importantissimo su Osimhen nel primo tempo e tanta legna.

Kristjan ASLLANI 6,5 – Buonissima partita anche la sua in cabina di regia. Sfiora il gol e gioca con personalità, specie nella prima frazione, dove il Napoli al di là del punteggio soffre a lungo. Dal 70’ Leo STULAC 6 – Finale onesto, senza particolari squilli.

Filippo BALDINELLI 6 – Ammonito praticamente a freddo, gioca poi una gara attenta e senza fare stupidaggini. Dal 61’ Liam HENDERSON 7 – E’ il suo gol a riaccendere un finale semplicemente incredibile.

Valerio VERRE 5,5 – Malino. Forse l’unico del primo tempo a non convincere dell’Empoli ma soprattutto l’uomo che si fa uccellare da Anguissa il pallone che poi porta allo 0-2. Dal 66’ Federico DI FRANCESCO 6,5 – Combina bene con gli avanti, decisivo un suo taglio che fa saltare la difesa sul gol finale.

Patrick CUTRONE 6,5 – Classico match di Cutrone, poco incisivo sotto porta ma enormemente generoso. Dal 66’ Nedim BAJRAMI 7 – Il suo ingresso cambia la partita, con le due giocate decisive che portano ai gol.

Andrea PINAMONTI 7 – Fino ai gol non è che avesse combinato granché dal punto di vista dei pericoli portati a Meret, ma si era comunque reso protagonista di una gara di corsa, pressione, tagli. Insomma: una partita generosa. Il finale impreziosisce – e di parecchio – il tutto.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 6,5 – Il suo Empoli aveva brillato nella prima parte di campionato, perdendo poi la rotta nel girone di ritorno. Tante volte però era anche girata male. Come oggi, ad esempio, quando senza far nulla di sostanziale il Napoli si era trovato 0-2. La vittoria in rimonta è così una liberazione, un sospiro di sollievo per una squadra che non era invischiata nella lotta salvezza, ma aveva bisogno di cancellare quella quota “16” alle partite consecutive senza vittoria.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 4 – Un errore assurdo. Recidivo, per altro, perché aveva già rischiato nel primo tempo con Verre. E’ vero che ormai questo rischio nella famosa “costruzione dal basso” è qualcosa di accettato dagli allenatori, ma quando succedono disastri come quelli di Empoli resta qualcosa di davvero troppo appariscente.

Alessandro ZANOLI 5 – Non al meglio fisicamente, gioca un primo tempo troppo timido. Dal 46’ Kevin MALCUIT 4 – Mamma mia che incubo. Nel finale perde il pallone che porta al gol di Henderson e poi si prende il taglio alle spalle di Pinamonti. Due dei tre gol presi, sono sulla sua coscienza.

Amir RRAHMANI 5,5 – Prima del crollo finale non aveva nemmeno giocato male. Impensabile però uscire con una sufficienza dopo il disastro finale.

Juan JESUS 5,5 – Vale il discorso qui sopra.

Mario RUI 5,5 – Un primo tempo parecchio positivo dal punto di vista offensivo, ma alla distanza c’è anche per lui il crollo, con la freschezza dell’Empoli che lo punisce.

Andre Zambo ANGUISSA 6 – Non è una gran partita anche la sua, con troppe imprecisioni dal punto di vista dei passaggi. Un gol però è solo suo: anticipo a Verre, ripartenza, assist perfetto per Insigne.

Fabian RUIZ 5 – Gara poco brillante. Impreciso nel primo tempo, come buonissima parte dei suoi compagni. Nel finale finisce anche lui in bambola.

Hirving LOZANO 6,5 – Vince la lotta con Parisi, è autore dell’assist sul primo gol ed è uno dei più attivi finché resta in campo. Dal 68’ Piotr ZIELINSKI 5,5 – Il Napoli con questo cambio, oggi, ci perde. Esattamente come quello Zanoli-Malcuit, seppur obbligato.

Dries MERTENS 7 – In sostanza da solo aveva risolto la gara andando in gol nel momento più difficile per il Napoli, il finale di primo tempo tutto a marca Empoli. Esce tra gli applausi anche del pubblico di casa, cosa mai banale. Dal 77’ Matteo POLITANO – sv.

Lorenzo INSIGNE 6 – Eh, che dire di Insigne? Il suo gol del 2-0 è importante, ma lo è tanto anche l’occasione sprecata che avrebbe ucciso la gara poco prima del sigillo di Henderson. Dall’85’ Adam OUNAS – sv.

Victor OSIMHEN 5,5 – Sponde, scatti, lavoro perla squadra. Generoso, certo, ma anche poco incisivo sotto porta in un paio di occasioni. La risultante probabilmente è leggermente negativa, al netto di tutto.

All. Luciano SPALLETTI 4,5 – I cambi smontano un Napoli che comunque, al di là del 2-0 con cui conduceva, non aveva certo brillato. Un crollo però inaccettabile, quello del finale, per una squadra che con una vittoria sarebbe stata ancora lì, fino alla fine, a provarci per lo Scudetto. Tre gol in 8 minuti, a Empoli, dall’80esimo, non sono comprensibili. Specie dopo tutte le difficoltà che aveva superato nella prima parte di stagione. Si conferma, suo malgrado, allenatore eccellente, ma a cui evidentemente è sempre mancato il classico centesimo per fare l’euro. Peccato.

