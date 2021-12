Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Sarri: "4-4? C'era fallo. Mercato? Qualcosa dobbiamo fare" 13 ORE FA

Indisponibili: nessuno

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Jajalo, Arslan, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. All. Gotti

Squalificati: Molina, Walace

Indisponibili: Pereyra

Empoli-Udinese, dove vederla in tv e streaming

La sfida Empoli-Udinese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Empoli e Udinese hanno pareggiato solo una delle ultime nove sfide in Serie A (1-1 nel febbraio 2016) - completano il parziale tre successi toscani e cinque bianconeri.

L’Empoli ha vinto le ultime due partite interne di Serie A contro l’Udinese, tanti successi quanti quelli registrati in tutte le precedenti 10 gare giocate in casa contro i friulani nel massimo campionato (5N, 3P).

L'Udinese ha perso tutte le ultime sette trasferte di Serie A giocate contro squadre toscane (quattro gol fatti, 13 subiti) - l'ultimo successo risale al gennaio 2015, un 2-1 proprio contro l'Empoli, allora guidato da Maurizio Sarri.

L'Udinese ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro squadre neopromosse, la sua striscia di successi di fila più lunga nella competizione contro formazioni proveniente dalla Serie B dal 2013 (sette in quel caso).

L’Empoli, vittorioso nell’ultimo match interno contro la Fiorentina, non ha ancora vinto due gare di fila in casa in questo campionato: i toscani infatti hanno collezionato cinque ko in match casalinghi finora (solo la Salernitana con sei ha fatto peggio).

L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime sei gare fuori casa in Serie A (3N, 3P): non arriva a sette partite consecutive in trasferta senza vincere nella competizione da aprile 2019 (14 in quel caso).

Con i due subiti contro il Torino nell'ultimo turno, l'Empoli è ora la squadra che in questa Serie A ha subito più gol nel primo quarto d'ora di partita (sette).

Guglielmo Vicario ha un passato nelle giovanili e nella prima squadra dell’Udinese (nel 2013/14, senza mai esordire in Serie A con i friulani): il suo primo clean sheet in Serie A è arrivato proprio contro i bianconeri, nell’aprile 2021 con la maglia del Cagliari.

Patrick Cutrone ha giocato 243 minuti di Serie A contro l'Udinese senza mai trovare il gol o l'assist - nella competizione, solamente contro l'Inter (294) conta più minuti in campo senza aver preso parte a nessuna rete.

Ignacio Pussetto ha trovato il gol nell’unica sfida giocata al Castellani in Serie A, nel novembre 2018: tra i giocatori scesi in campo in quel match nella squadra friulana, Pussetto è uno dei soli tre a vestire ancora il bianconero (con Samir e Stryger-Larsen).

Fantacalcio: i consigli per la 16a giornata di Serie A

Serie A Lazio-Udinese 4-4, pagelle: Beto è impressionante 13 ORE FA