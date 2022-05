Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Bani, Criscito; Hernani, Galdames; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro. All. Blessin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Badelj, Czyborra, Hefti, Sturaro, Vanheusden

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Orsolini. All. Mihajlovic

Indisponibili: nessuno

Dove vedere Genoa-Bologna in tv e streaming

La sfida Genoa-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime sette sfide di campionato contro il Bologna (4V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata cinque volte nel periodo - tra le avversarie attualmente in Serie A contro nessuna ha una striscia aperta più lunga senza sconfitte (sette anche contro l’Empoli).

In 19 delle ultime 24 sfide tra Genoa e Bologna in casa del Grifone in Serie A almeno una delle due formazioni non ha segnato: nel periodo otto successi dei padroni di casa, 10 pareggi e sei vittorie degli emiliani.

Il Genoa è retrocesso dalla Serie A alla Serie B per la nona volta nella sua storia, la precedente risaliva al 1994/95.

Dopo aver pareggiato tutte le prime sette gare con Alexander Blessin alla guida in campionato, il Genoa non ha pareggiato nessuna delle ultime otto partite di Serie A (3V, 5P).

Nel 2022 soltanto Venezia (nove) e Empoli (11) hanno guadagnato meno punti del Bologna (16) in Serie A. Nell’anno solare solo proprio il Genoa (otto) ha segnato meno gol del Bologna (16) nel torneo.

Da una parte il Genoa ha vinto entrambe le ultime due partite nell’ultima giornata di Serie A (3-0 v Verona nell’agosto 2020 e 1-0 v Cagliari nel maggio 2021), dall’altra il Bologna ha registrato un solo successo all’ultima gara nelle ultime 11 stagioni di Serie A (4N, 6P): 3-2 v Napoli il 25 maggio 2019.

Il Genoa è sia la squadra con la percentuale realizzativa più bassa di questa Serie A (7%) sia quella con la % di tiri nello specchio più bassa (39%).

Le ultime sei reti del Genoa in campionato sono state realizzate da sei calciatori diversi (esclusi autogol), le ultime tre sono tutte arrivate a partire dal minuto 87.

Mattia Destro ha trovato il gol in entrambe le ultime due sfide contro il Bologna in campionato, solamente contro Cagliari e Milan l'attaccante rossoblu è riuscito a segnare in almeno tre sfide consecutive nella competizione. L’attaccante classe ’91 ha collezionato 105 presenze, condite da 29 reti, con la maglia del Bologna in Serie A tra il 2015 e il 2019.

Roberto Soriano, che non trova la rete in campionato dal 14 marzo 2021 contro la Sampdoria, ha realizzato 10 gol al Ferraris in Serie A (inclusa una doppietta il 5 gennaio 2016 nel derby di Genova con la maglia della Sampdoria) - solo al Dall’Ara (11 marcature) ha segnato di più in un singolo stadio nel torneo.

