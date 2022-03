guerra Russia-Ucraina continua incessante la sua marcia, ci si organizza per fare qualcosa che possa essere utile: spedendo cibo, vestiti, denaro e, chi ha la possibilità, anche ospitare le tante persone che stanno scappando dalla guerra. Dopo Guglielmo Vicario, giocatore dell'Empoli. Il portiere sta disputando una stagione meravigliosa con la sua squadra dove l'obiettivo è la salvezza nella massima serie e, negli ultimi giorni, ha scelto di aiutare una mamma ucraina con suo figlio di otto anni. Come tristemente noto, gli uomini sono impegnati nella difesa del paese. Mentre lacontinua incessante la sua marcia, ci si organizza per fare qualcosa che possa essere utile: spedendo cibo, vestiti, denaro e, chi ha la possibilità, anche ospitare le tante persone che stanno scappando dalla guerra. Dopo Keylor Navas , portiere del Psg, che ha deciso di ospitare 30 rifugiati nella sua sala cinema c'è anche l'esempio di solidarietà di, giocatore dell'Empoli. Il portiere sta disputando una stagione meravigliosa con la sua squadra dove l'obiettivo è la salvezza nella massima serie e, negli ultimi giorni, ha scelto didi otto anni. Come tristemente noto, gli uomini sono impegnati nella difesa del paese.

Vicario si è da subito interessato alla situazione bellica regalando al piccolo la sua maglietta di squadra e cercando una scuola calcio in Italia dove poterlo farlo iscrivere per giocare in tranquillità e tenere lontani i pensieri sfumati della guerra. Il portiere e l'Empoli hanno dato notizia che la famiglia sarà accolta nella sua casa di Udine, sperando che questo conflitto possa finire al più presto.

