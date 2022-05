pazza Inter", ecco cosa ne pensa il mister nerazzurro Simone Inzaghi. L'Inter rimonta a San Siro contro l'Empoli e tiene vive le proprie speranze di scudetto. Un match dalle mille emozioni che ha visto l'Inter sbandare paurosamente, prima di ritrovare la retta via grazie alle reti di Lautaro Martinez (2) e Sanchez, oltre all'autogol di aut. Romagnoli; da 0-2 a 4-2 in puro stile "", ecco cosa ne pensa il mister nerazzurro Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi

"Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto una grandissima gara. Nei primi 20 minuti abbiamo avuto troppa foga contro un Empoli che gioca molto bene. Poi la squadra ha fatto una prova di carattere, non vuole mollare e adesso dobbiamo recuperare energie perché mercoledì abbiamo una partita molto importante. Penso una grande iniezione di fiducia per quello che ci aspetta. E' dal 20 agosto che la squadra sta andando forte, andando avanti in tutte le competizioni e spendendo tanto. Questa vittoria contro un avversario molto organizzato dà grande fiducia. Una squadra esperta come la nostra non deve prendere quei due gol, ma la sensazione è che volessimo subito segnare davanti a questo pubblico. Purtroppo non abbiamo tenuto le distanze e le abbiamo pagate a caro prezzo. Coppa Italia? E' stata una partita intensa, l'Empoli ti fa correre molto. Dovremo essere bravi a recuperare energie.la differenza la faranno le motivazioni, ho avuto segnali da chi è entrato e sono molto soddisfatto".

Milan Skriniar

"Abbiamo preso 2 schiaffi e questo non deve succedere. Ma i tifosi ci trascinano sempre. Ma sono contento per la reazione, si vede che siamo una squadra forte. Abbiamo giocatori fortissimi, dobbiamo tirare fuori tutto e andare anche oltre le nostre possibilità"

