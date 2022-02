Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

Ad

Squalificati:

Serie A Verso Inter-Milan: Ibra più no che sì, Kessié ci sarà 21 ORE FA

Indisponibili: Brazao, Correa, Gosens

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati:

Indisponibili: Rebic, Ibrahimovic, Tomori, Ballo-Touré, Kjaer

Inter-Milan, derby, dove vederlo in tv e streaming

La sfida Inter-Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Milan è la squadra contro cui l'Inter ha pareggiato più partite in Serie A (56), mentre dall'altra parte nessuna squadra ha battuto più volte il Diavolo rispetto ai nerazzurri (67) - il Milan ha subito 247 gol nel massimo campionato contro l'Inter, più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione.

Dopo l'1-1 della gara d'andata, Inter e Milan potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di campionato per la prima volta dal 2016/17, quando a guidare i nerazzurri era proprio l'attuale tecnico rossonero Stefano Pioli.

L'Inter ha perso soltanto una delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nell'ottobre 2020 con la doppietta nei primi 16 minuti di gioco di Ibrahimovic): sei successi nerazzurri e quattro pareggi completano il parziale, in cui solo una volta il Milan ha tenuto la porta inviolata.

Dall'inizio della stagione 2020/21, l'Inter ha perso solo quattro delle 60 partite giocate in Serie A (44V, 12N), una delle quali proprio contro il Milan a ottobre 2020 - nello stesso periodo i nerazzurri hanno registrato meno della metà delle sconfitte di qualsiasi altra formazione (segue l'Atalanta con nove).

Dopo lo 0-0 contro la Juventus, il Milan potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021 - non registra invece due pareggi di fila nella competizione dal dicembre 2020.

L'ultima sconfitta interna dell'Inter in Serie A risale all'ottobre 2020 contro il Milan (28 incontri da imbattuta): questa è la striscia più lunga senza sconfitte interne per i nerazzurri nella competizione dalle 46 gare tra aprile 2008 e novembre 2010, serie interrotta contro il Milan (0-1 firmato Zlatan Ibrahimovic nel novembre 2010).

Inter (53 gol) e Milan (47) hanno i due miglior attacchi di questa Serie A - in particolare quella rossonera (otto) e nerazzurra (sette) sono le due formazioni di questa Serie A che hanno realizzato più reti dopo sequenze su azioni di almeno 10 passaggi.

Edin Dzeko ha preso parte a sei gol contro il Milan in Serie A, tutti con la maglia della Roma (cinque centri, un assist) - cinque di queste partecipazioni sono arrivate proprio allo stadio Meazza, inclusa una doppietta nei primi 28 minuti di gioco nel maggio 2017.

Hakan Calhanoglu ha giocato 172 partite tra tutte le competizioni, prendendo parte a 74 reti, con la maglia del Milan - nel suo periodo rossonero è stato il giocatore del Diavolo con più marcature (32) e più assist (42). Dopo la rete nella gara d'andata, il Milan potrebbe diventare la terza squadra differente contro cui il turco trova il gol in entrambe le prime due sfide giocate nel massimo campionato italiano (dopo Chievo e Fiorentina).

Zlatan Ibrahimovic ha realizzato otto reti nei Derby di Milano disputati in Serie A (sei con la maglia del Milan, due per l'Inter) - solo Giuseppe Meazza (12), Gunnar Nordahl (11) e Stefano Nyers (11) ne contano più dello svedese nella storia della competizione.

Fantacalcio: i consigli per la 24a giornata di Serie A

Serie A Serra: "Dopo errore Milan-Spezia, Ibra mi ha detto 'devi reagire'" IERI A 10:24