Inter vuole piazzare Mourinho. C'è pressione dice Marotta, ma quella che ti deve portare a conseguire gli obiettivi. Poi il dg dell'Inter racconta un aneddoto proprio su Mourinho. O meglio, ha chiarito cosa è successo nel 2019 quando anche l'allenatore portoghese era stato inserito nella lista dei papabili per allenare l'Inter, ma alla fine arrivò Conte. Contro la Roma l'ultimo big match della stagione ( Segui la diretta )? L'vuole piazzare il sorpasso al Milan prima del recupero contro il Bologna e serve battere l'agguerrita squadra dell'ex.

C'è pressione in questo momento?

La pressione non so se catalogarla come positiva o negativa, se non c'è tensione c'è rilassamento e non si raggiungono gli obiettivi. Ci sono 18 punti a disposizione e non è poco, dobbiamo ottenere sei vittorie con avversari agguerriti e dobbiamo lottare con avversari vicinissimi. Non è solo un esame quello di oggi, ma confermare di essere tornati ad avere l'abitudine alla vittoria. Poi c'è la Coppa Italia che ci teniamo e dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione

Il mercato ha fatto la differenza?

È una rosa forte cresciuta nel tempo. Quasi tutti vengono da un percorso sempre in crescita con la maglia dell'Inter. Abbiamo acquisito una mentalità vincente e il fatto di lottare per dei traguardi importanti non deve essere sintomo di paura, ma di orgoglio

Si oppose lei al ritorno di Mou nel 2019 per Conte?

Non è così. Quando abbiamo scelto Conte lo abbiamo scelto e basta. Mourinho era accasato, siamo andati dritti su Conte perché ritenevamo che fosse l'allenatore giusto. Non sminuisco il valore di Mourinho, è giusto che i tifosi lo ricordino con piacere, ma parliamo di due ottimi professionisti

