Fa discutere la designazione dell'Associazione italiana arbitri per Inter-Roma, big match della 34esima giornata di Serie A in programma sabato 23 aprile alle ore 18 a San Siro. La sfida sarà diretta da Simone Sozza, 34enne direttore di gara nato a Milano. L'origine del fischietto non è sfuggita all'attenzione dei tifosi romanisti che sui social hanno manifestato tutta la loro perplessità nei confronti della designazione: "Un milanese che arbitra l'Inter, ma è pazzesco", "Ma di tanti arbitri che ci sono in circolazione, come si può designare uno che è di casa?", i commenti più significativi da parte dei sostenitori giallorossi. Regolamento alla mano vediamo perché Sozza, al di là delle polemiche che lo vedono involontario protagonista in queste ore, può arbitrare Inter-Roma.

Per la designazione conta la sezione, non il luogo di nascita

Quello che conta, ai fini della designazione, è la sezione di appartenenza. Sozza, pur essendo nato a Milano, appartiene infatti alla sezione di Seregno, città in provincia di Monza e Brianza, e quindi la possibilità di dirigere Inter-Roma non gli è preclusa. Senza considerare, inoltre, che il fischietto seregnese è considerato dai vertici arbitrali uno dei più promettenti in ottica futura.

