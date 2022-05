Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vecino

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Rincon, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: Colley

Indisponibili: Gabbiadini, Sensi

Dove vedere Inter-Sampdoria in tv e streaming

La sfida Inter-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

In tutte le ultime sei sfide di Serie A tra Inter e Sampdoria sono stati realizzati almeno tre gol (23 in totale) ed entrambe le squadre sono sempre andate a segno: in questo parziale quattro vittorie nerazzurre, un pareggio, un successo blucerchiato.

L’Inter ha vinto gli ultimi quattro match disputati nel girone di ritorno contro la Sampdoria: l’ultimo passo falso nerazzurro nella seconda parte di stagione risale all’aprile 2017, proprio a San Siro, quando la squadra di Marco Giampaolo sconfisse quella di Stefano Pioli.

Quella del 3 aprile 2017 è l’unica vittoria blucerchiata al Meazza contro l’Inter considerando gli ultimi 19 confronti in casa dei nerazzurri in Serie A: cinque pareggi e 13 vittorie della squadra lombarda nel parziale.

In cinque delle sei precedenti occasioni in cui l’Inter ha superato gli 80 punti (attualmente 81) in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, ha vinto lo Scudetto (fa eccezione soltanto la stagione 2019/20, quando chiuse seconda alle spalle della Juventus pur collezionando 82 punti).

La Sampdoria ha raccolto sette punti nelle ultime quattro giornate di campionato (2V, 1N, 1P), uno in più dei sei raccolti nelle precedenti nove partite di Serie A (2V, 7P).

Qualora vincesse contro la Sampdoria, Simone Inzaghi diventerebbe il terzo allenatore della storia dell'Inter capace di ottenere almeno 25 successi in Serie A nella sua stagione d’esordio sulla panchina nerazzurra dopo Aldo Olivieri (1950/51) e José Mourinho (2008/09).

L’Inter è la formazione che ha segnato più gol con attacchi verticali in questo campionato (10 reti), mentre solo il Genoa (uno) ha segnato meno della Sampdoria (due) in questo modo nella Serie A in corso.

Da inizio marzo, Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A (10), mentre Ivan Perisic è quello che ha servito più assist (sei).

Da quando Opta ha iniziato a raccogliere dati sugli assist per la Serie A (dal 2004/2005), nessun giocatore dell’Inter è riuscito a servire più passaggi vincenti in una singola stagione rispetto a Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella – 11 per entrambi in questo campionato (eguagliati Romelu Lukaku 2020/21 e Maicon 2009/10).

L'Inter è la vittima preferita in Serie A di Antonio Candreva: sei reti contro i nerazzurri, incluse cinque nelle sue sei sfide più recenti, giocate con Sampdoria e Lazio.

