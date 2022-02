Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: Bastoni, Brozovic

Indisponibili: Brazao, Correa, Gosens

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: Ferrari

Indisponibili: Djuricic, Obiang, Toljan

Inter-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Inter-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto sette delle 17 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 8P), solo contro Genoa e Sampdoria (otto) ha ottenuto più successi nel massimo campionato.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro il Sassuolo in Serie A (4V, 2N), vincendo le tre più recenti – i nerazzurri non hanno mai registrato quattro successi di fila contro i neroverdi nel torneo.

Dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio contro il Napoli l’Inter potrebbe registrare tre match consecutivi senza vittoria in campionato per la prima volta dal gennaio 2020 (tre pareggi in quel caso con Antonio Conte).

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato e nel periodo non ha mai registrato due risultati uguali di fila (1V, 4N, 3P): pareggio contro la Roma nel match più recente.

L’Inter (17) è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato, subito dietro troviamo il Sassuolo (14) – i neroverdi hanno però perso anche 17 punti dopo essere andati avanti nel punteggio, solo il Verona (20) ha fatto peggio.

Sfida tra la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questo campionato (Inter, 18) e la seconda formazione che ha subito più reti da calcio da fermo: Sassuolo (19), dietro solo al Cagliari (20).

Edin Dzeko (10 gol nella Serie A 2021/22) è il calciatore più anziano tra quelli in doppia cifra di reti in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei. Il bosniaco ha realizzato sei gol contro il Sassuolo in Serie A, solo contro Atalanta e Bologna (sette) ha fatto meglio nel torneo.

Lautaro Martínez ha esordito in Serie A contro il Sassuolo nell’agosto 2018 e ha realizzato quattro reti ai neroverdi, solo contro il Cagliari (sei) ha fatto meglio nel torneo. L’attaccante argentino non va in gol da sei gare di campionato, solo nell’agosto 2019 è arrivato a sette match di fila senza reti in Serie A.

Nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2020/21) l’Inter ha vinto il 68% delle gare con Marcelo Brozovic in campo (39/57), senza il croato ha invece ottenuto il 100% di successi (5/5). Il centrocampista classe ’92 salterà questo match per squalifica.

A partire dal 2013/14 (sua prima stagione in Serie A), Domenico Berardi è il giocatore che ha segnato più gol contro l’Inter in campionato: sette, cinque dei quali su rigore.

